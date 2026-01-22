गजब ट्विस्ट! 'किंगमेकर' बनी उद्धव ठाकरे की पार्टी, BJP-कांग्रेस दोनों ने दिए ऑफर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगजब ट्विस्ट! 'किंगमेकर' बनी उद्धव ठाकरे की पार्टी, BJP-कांग्रेस दोनों ने दिए ऑफर

Akola Mayor Election: अकोला महानगरपालिका चुनाव में BJP को सबसे ज़्यादा 38 सीटें मिली हैं और बहुमत के लिए 41 पार्षदों की ज़रूरत है. ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी किंगमेकर नजर आ रही है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

अकोला महानगरपालिका चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. हालांकि यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. लेकिन यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रही है. अकोला में सत्ता में आने से BJP को रोकने के लिए हर दांव-पेंच अपनाई जा रही है. AIMIM, कांग्रेस और अजित पवार और शरद पवार की NCP के नेताओं ने प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की. BJP को अकोला में सबसे ज़्यादा 38 सीटें मिली हैं और बहुमत के लिए 41 पार्षदों की ज़रूरत है.

BJP ने अकोला में 41 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ठाकरे की शिवसेना को 'ऑफर' दिया. इसके बाद, कांग्रेस ने भी ठाकरे गुट को एक बड़ा ऑफर दिया और अब उनसे आंबेडकर को सपोर्ट करने का आग्रह किया है.

कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को दिया ऑफर

एबीपी माझा के मुताबिक, विधायक साजिद खान और वंचित नेता प्रकाश आंबेडकर के बीच एक बंद कमरे में मीटिंग हुई. इस मीटिंग में AIMIM और दोनों NCP के नेता मौजूद रहे. कांग्रेस ने ठाकरे ग्रुप को एक बड़ा प्रस्ताव दिया था. कांग्रेस, जिसके पास कुल 21 पार्षद हैं, का कहना है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, सभी को BJP के खिलाफ एक साथ आना चाहिए, और अकोला महानगरपालिका में सत्ता बनानी चाहिए.

कांग्रेस और वीबीए के बीच बातचीत

कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान इसी अनुरोध के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसके पास पांच पार्षद हैं, का समर्थन मांगने के लिए अकोला में आंबेडकर के घर पहुंचे. विधायक साजिद खान ने प्रकाश आंबेडकर के साथ 45 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग की.

ठाकरे की शिवसेना किंगमेकर!

इस बीच, 80 सदस्यों वाली अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है. बीजेपी 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. दूसरी ओर, कांग्रेस के पास 21 सीटें हैं, जबकि ठाकरे की शिवसेना के पास 6 पार्षद हैं. सरकार बनाने में 'किंगमेकर' और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भूमिका अहम है.

अकोला महानगरपालिका में पार्टियों की सीटें

  • कुल सीटें: 80
  • बहुमत का आंकड़ा: 41
  • बीजेपी- 38
  • कांग्रेस- ​​21
  • शिवसेना (UBT)- 06
  • शिंदे शिवसेना- 01
  • NCP (अजित)- 01
  • NCP (शरद पवार)- 03
  • वंचित बहुजन आघाड़ी- 05
  • AIMIM: 03
  • आज़ाद: 02

बैठक में कौन-कौन नेता हुए शामिल?

बैठक में शरद पवार की NCP के नेता और पार्षद रफीक सिद्दीकी, AIMIM के पदाधिकारी सैयद मोसिम, और अजित पवार की NCP के नगरसेवक पति फैयाज खान मौजूद रहे.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 22 Jan 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Congress Maharashtra News Akola BJP
