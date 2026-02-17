हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया

अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया

Akola News: अकोला महानगरपालिका के मुख्य सभागृह के नामकरण को लेकर फिर विवाद भड़क गया है. BJP समर्थकों ने ‘टीपू सुल्तान’ का बोर्ड हटाकर ‘धर्मवीर संभाजी महाराज’ का बोर्ड लगा दिया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 17 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर मचा बवाल अब एक कदम और आगे बढ़ गया है. अकोला महानगरपालिका के मुख्य सभागृह के नामकरण को लेकर शहर में एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू होता दिख रहा है. बता दें कि साल 2012 में इस सभागृह का नाम ‘टीपू सुल्तान’ रखा गया था, लेकिन हालिया विवाद के बाद BJP पार्षद पवन महल्ले और समर्थकों ने नाम बदलकर ‘धर्मवीर संभाजी महाराज’ का बोर्ड लगा दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत मालेगांव के नगर निगम ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुई थी, लेकिन यह बवाल और तब बढ़ गया जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज से कर दी. इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल ऐसा गरमाया गया कि हर राजनीतिक पार्टी इसमें कूद पड़ी. जहां एक तरफ BJP ने इसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का अपमान बताया है वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस के इस बयान की निंदा की है. 

वहीं अब अकोला में लंबे समय से चले आ रहे नामकरण को लेकर विवाद में टीपू सुल्तान का सुर्खियों में आना इसे और ताजा कर दिया है. साल 2012 से महानगरपालिका के मुख्य सभागृह का नाम ‘टीपू सुल्तान’ रखा गया था. तब से यह नाम आधिकारिक रूप से उपयोग में था, लेकिन BJP ने अब इस नाम पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे बदलने की खुली चुनौती दी है.

BJP की कार्रवाई और नई मांग

BJP पार्षद पवन महल्ले और उनके समर्थकों ने सभागृह के बाहर लगा ‘टीपू सुल्तान’ का बोर्ड हटाकर वहां ‘धर्मवीर संभाजी महाराज’ का नया बोर्ड लगा दिया. इस कदम को लेकर नगर राजनीति में हलचल तेज हो गई है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया है.

BJP का कहना है कि सभागृह का नाम ऐसे व्यक्तित्व पर होना चाहिए, जो प्रदेश और राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत हों. इसी के चलते समर्थकों ने प्रशासनिक निर्णय का इंतजार किए बिना खुद ही बोर्ड बदल दिया.

शिवसेना (शिंदे गुट) की भूमिका

इस विवाद में शिवसेना (शिंदे गुट) भी सक्रिय नजर आई. महानगर प्रमुख राजेश मिश्रा ने प्रशासन को निवेदन सौंपकर सभागृह का नाम छत्रपती संभाजी महाराज या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग की है. 

लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच अकोला में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. 2012 से चले आ रहे ‘टीपू सुल्तान’ नाम को बीजेपी ने खुली चुनौती दी है और समर्थकों द्वारा खुद बोर्ड लगाने की घटना ने इस विवाद को और तेज कर दिया है. अब प्रशासन के अंतिम निर्णय पर सभी की नजर टिकी हुई है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Akola News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
अकोला में नामकरण पर नया बवाल! BJP ने टीपू सुल्तान का बोर्ड हटाकर धर्मवीर संभाजी महाराज का लगाया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार की पत्नी नफीसा बेगम का निधन, सिल्लोड में हुआ अंतिम संस्कार
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार की पत्नी नफीसा बेगम का निधन, सिल्लोड में हुआ अंतिम संस्कार
महाराष्ट्र
अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे, CM फडणवीस ने लगाई रोक
अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे, CM फडणवीस ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
Maharashtra: 9 साल बाद MMRDA ने पहला सरप्लस बजट किया पेश! वित्तीय मजबूती और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार
महाराष्ट्र: 9 साल बाद MMRDA ने पहला सरप्लस बजट किया पेश! वित्तीय मजबूती और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget