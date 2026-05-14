बारामती में जय पवार के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, लोग बोले- 'अजित दादा के बाद हमें मिले जय दादा'

बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जय पवार का जनता दरबार लगातार चर्चा में बना हुआ है. हर गुरुवार राष्ट्रवादी भवन में आयोजित किए जा रहे इस जनता दरबार को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. गुरुवार को आयोजित दूसरा जनता दरबार भी नागरिकों की भारी मौजूदगी के कारण खास रहा. बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर यहां पहुंचे.

जय अजितदादा पवार ने सुबह 11 बजे से जनता दरबार की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने खुद लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनीं. किसी ने पानी की समस्या बताई, तो किसी ने सड़क, बिजली और सरकारी कामकाज से जुड़ी दिक्कतें सामने रखीं. जय पवार ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर कार्रवाई शुरू कराने के निर्देश दिए.

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आम लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश

जनता दरबार में पहुंचे लोगों का कहना था कि लंबे समय बाद ऐसा युवा नेतृत्व सामने आया है, जो सीधे लोगों के बीच बैठकर उनकी बात सुन रहा है. नागरिकों ने कहा कि जय पवार का व्यवहार बेहद सहज और आत्मीय है. वे हर व्यक्ति से सामान्य तरीके से बात करते हैं, जिससे लोगों को अपनापन महसूस होता है.

जनता दरबार के दौरान कई लोगों के बीच यह चर्चा भी सुनने को मिली कि स्वर्गीय अजित पवार की तरह ही जय पवार में भी लोगों से जुड़ने की क्षमता दिखाई दे रही है.

नागरिकों का कहना था कि जिस तरह अजितदादा लोगों की समस्याओं को समझकर तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करते थे, उसी तरह जय पवार भी सक्रिय नजर आ रहे हैं. इसी वजह से बारामतीकरों के बीच यह भावना बन रही है कि “अजितदादा के बाद हमें अपना हक का जयदादा मिल गया है.”

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जय अजितदादा पवार के इस कदम से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है. कार्यकर्ताओं का मानना है कि जनता दरबार के जरिए पार्टी और आम लोगों के बीच सीधा संवाद मजबूत हो रहा है. आने वाले दिनों में इस पहल को और बड़ा करने की तैयारी भी की जा रही है.