65 साल के बुजुर्ग की शर्मनाक करतूत! भाई को बहाने से भेजा दुकान, फिर 3 साल की मासूम के साथ की घिनौनी कोशिश
Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड़ में एक 65 साल के व्यक्ति ने 3.5 साल की बच्ची के साथ अपने घर में रेप करने की कोशिश की. बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस से दरिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
- बीड़ जिले में 65 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की।
- आरोपी ने बच्ची के बड़े भाई को पैसे का लालच देकर भेजा।
- पिता की सतर्कता से मासूम बच्ची की जान बच गई।
- पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. केज पुलिस स्टेशन की सीमा में एक 65 साल के दरिंदे ने साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ अपने घर में रेप करने की कोशिश की. इस घटना से पूरे इलाके में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और दरिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बच्ची की मां काम पर गई थी, जबकि उसके पिता घर पर बीमार थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए संदिग्ध आरोपी ने एक अत्यंत क्रूर साजिश रची. पीड़ित लड़की का 5 साल का बड़ा भाई घर के बाहर खेल रहा था, आरोपी ने उसे खाने के लिए पैसे का लालच देकर दुकान पर भेजा. उसके बाद अकेले साढ़े तीन साल की बच्ची को अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया.
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पिता की सतर्कता से टली बड़ी घटना
कुछ देर बाद बेटा दुकान से लौटा तो उसे बहन नहीं दिखी. उसने तुरंत घर में मौजूद बीमार पिता को इसकी जानकारी दी. पिता ने बाहर आकर खोजबीन की तो उन्हें पड़ोसी का घर बंद मिला. संदेह होने पर उन्होंने जोर-जोर से आवाज देकर दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही संदिग्ध आरोपी और लड़की घर में मिले. इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की.
पुलिस ने दर्ज किया मामला?
इस घटना के बाद पीड़ित लड़की के रिश्तेदारों ने तुरंत केज पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए संदिग्ध आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एक बुजुर्ग नागरिक के इस तरह के घृणित कृत्य किए जाने से केज तालुका में आक्रोश की लहर दौड़ गई है और दरिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है.
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Source: IOCL