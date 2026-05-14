Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रेम संबंधों से उपजा विवाद हत्या का कारण।

Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के पुणे के हडपसर इलाके से रिश्तों के उलझे जाल में हुई एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, यहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार पर बनाए जा रहे दबाव और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

3 मई की रात हुई वारदात

यह घटना हडपसर के कालेपड़ल क्षेत्र में 3 मई की रात करीब साढ़े दस बजे हुई. मृतक की पहचान 25 साल के गणेश बिरादार के रूप में हुई है, जो ससाणेनगर इलाके का रहने वाला था. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले में मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच में सामने आया कि गणेश बिरादार का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था. इसी महिला की बेटी का प्रेम संबंध दुर्वांग उर्फ पारस मानकर नाम के युवक से था. गणेश को यह रिश्ता पसंद नहीं था और वह लगातार लड़की पर यह संबंध खत्म करने का दबाव बना रहा था. आरोप है कि गणेश ने लड़की और उसके बॉयफ्रेंड दुर्वांग को कई बार धमकियां दी थीं. इसी बात को लेकर दुर्वांग बेहद नाराज था. बढ़ते तनाव के बीच उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

धारदार हथियार से की गई हत्या

3 मई की रात आरोपियों ने गणेश बिरादार को घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे.

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छह आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में दुर्वांग उर्फ पारस सुनील मानकर, पारस किशोर गायकवाड़, अभिजीत उर्फ अभी इंगले, सोमनाथ दोरकर, साहिल शेलार और चंद्रशेखर जावीर शामिल हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. शुरुआती जांच में प्रेम संबंधों को लेकर बना विवाद ही हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है.