उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में हुआ असमय निधन पूरे महाराष्ट्र के लिए एक गहरा सदमा है. इस हादसे की खबर मिलते ही राजनीति से लेकर आम लोगों तक हर कोई स्तब्ध रह गया. बारामती में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग नम आंखों से अपने चहेते नेता को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं.

राजेश टोपे को सबसे पहले मिली हादसे की जानकारी

अजित पवार की विमान दुर्घटना की जानकारी सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को मिली थी. उन्होंने बताया कि यह खबर मीडिया तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पता चल गई थी. राजेश टोपे के मुताबिक, उनके जिले का एक युवक बारामती हवाई अड्डे पर स्टोर रूम में काम करता है. उसी युवक ने सुबह उन्हें फोन कर बताया कि अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.

विमान का आखिरी हिस्सा ही बचा था- राजेश टोपे

राजेश टोपे ने भावुक होते हुए कहा कि उस युवक ने बताया कि विमान का सिर्फ आखिरी हिस्सा ही नजर आ रहा था, बाकी सब जलकर खाक हो चुका था. यह कहते हुए राजेश टोपे खुद को संभाल नहीं पाए और बोले कि आज उन्होंने अपने पिता और भाई जैसे व्यक्ति को खो दिया है. उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था.

दिल्ली में था पूरा पवार परिवार

जिस समय यह भयावह हादसा हुआ, उस वक्त लगभग पूरा पवार परिवार दिल्ली में मौजूद था. बजट सत्र के सिलसिले में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दिल्ली में थीं, जबकि पार्थ पवार भी वहीं मौजूद थे.

जैसे ही हादसे की खबर मिली, पूरा पवार परिवार तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गया. अजित पवार को दोनों पवार परिवारों के बीच सेतु माना जाता था, ऐसे में उनके जाने से परिवार की नींव हिल गई है.

पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

अजित पवार का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे तक काटेवाड़ी स्थित उनके निवास पर रखा जाएगा. इसके बाद एंबुलेंस से पार्थिव शरीर को गजानन दिगंबर माडगुलकर सभागृह ले जाया जाएगा.

सुबह 9 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में समाप्त होगी. सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे.