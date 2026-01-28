बारामती प्लेन क्रैश का Live Video आया सामने, नीचे गिरता विमान CCTV में कैद

बारामती में हुए विमान हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकेंड में विमान क्रैश हो गया है. इस वीडियो ने विमान क्रैश का मंजर सामने ला दिया है. बारामती के गोजुबावी ग्रामपंचायत के सीसीटीवी में विमान गिरने की ये पूरी घटना कैद हो गई है.

बता दें कि अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ''हवा में थोड़ा अस्थिर'' प्रतीत हुआ और जमीन से टकराते ही उसमें विस्फोट हो गया. इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान आग की लपटों में घिर गया और इसके बाद लगातार चार से पांच विस्फोट हुए.

अधिकारियों के अनुसार, पवार (66) और चार अन्य लोगों को लेकर जा रहा विमान बारामती हवाई अड्डे पर सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. महिला ने बताया कि उसने सुबह विमान को बारामती हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा था.

दूर हमारे घरों तक आई धमाके की आवाज- चश्मदीद

महिला ने कहा, "विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया, यह थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा था. जब विमान उतरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी वह ज़मीन से ज़ोर से टकराया और विस्फोट हो गया. एक तेज धमाके की आवाज़ हुई, जो हमारे घर तक सुनाई दी."

लगातार हुए थे 5 धमाके- प्रत्यक्षदर्शी

उन्होंने पत्रकारों को बताया, "जिस तरह से विमान नीचे आ रहा था, उससे हमें लगा कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. वह हवाई पट्टी से लगभग 100 फुट ऊपर था. जैसे ही हम विमान की ओर दौड़े, हमने आग की लपटें देखीं जिसके बाद लगातार चार से पांच धमाके हुए, जिन्होंने हमें विमान के पास नहीं जाने को लेकर बाध्य किया." उन्होंने कहा, "आग बहुत भीषण थी. बाद में हमें पता चला कि पवार विमान में सवार थे. यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी."

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद मदुरीकर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद शवों की पहचान करके उन्हें एंबुलेंस में भेज दिया गया, जबकि बचाव व आपात अभियान में मदद के लिए दमकल विभाग के कर्मी लगभग उसी समय घटनास्थल पर पहुंच गए.