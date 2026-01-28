हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प

अजित पवार के बाद NCP कौन संभालेगा? पत्नी, बेटा, प्रफुल्ल पटेल सहित कई विकल्प

Baramati Plane Crash: बारामती में लैंडिंग से पहले हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. अजित पवार के बाद उनकी NCP की विरासत को संभालने को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

By : अविनाश राय | Updated at : 28 Jan 2026 08:13 PM (IST)
महाराष्ट्र की सियासत में 'दादा' के नाम से मशहूर अजित पवार का प्लेन क्रैश के बाद अचानक यूं दुनिया को अलविदा कह देना बहुत से सवाल छोड़ गया है. सवाल ये कि आखिर हादसा क्यों हुआ. सवाल ये कि हादसा कैसे हुआ. इसमें गलती किसकी थी. और इन सवालों के जवाब मिलेंगे जांच के बाद. लेकिन एक बड़ा सवाल उस पार्टी के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिवार के अंदर बेहद गहरे तक दाखिल हो चुका है कि अजित पवार के बाद उनकी पार्टी की विरासत को कौन संभालेगा?

क्या अब पार्टी की कमान अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा संभालेंगी या फिर बेटे पार्थ संभालेंगे या फिर एनसीपी में अजित पवार के बाद नंबर दो प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे या फिर दो धड़ों में बंटी हुई पार्टी और परिवार फिर से एकजुट होगा और उसके मुखिया शरद पवार होंगे. आखिर अब एनसीपी का भविष्य क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. 

अजित पवार के बाद अब NCP का मुखिया कौन?

वो कहावत तो सुनी ही होगी. द शो मस्ट गो ऑन. राजनीति का भी यही फॉर्मूला है. द शो मस्ट गो ऑन. इसीलिए तो ये सवाल खड़ा हुआ है कि अजित पवार के बाद अब एनसीपी का मुखिया कौन होगा. क्योंकि 28 जनवरी की सुबह तक तो ये सवाल कहीं था ही नहीं. एनसीपी के मुखिया के तौर पर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार बारामती में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे. लेकिन वो बारामती पहुंच नहीं पाए क्योंकि उन्हें लेकर जा रहा चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और उसमें अजित पवार की मृत्यु हो गई. 

हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में सवार सभी के शव छत-विछत हो गए. महाराष्ट्र की राजनीति के सभी बड़े नेताओं, परिवार के लोगों और समर्थकों की मौजूदगी में उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े. और फिर समर्थकों के मन में वो सवाल खड़ा हो गया कि अब एनसीपी का मुखिया कौन होगा.

अब सुनेत्रा पवार होंगी NCP की मुखिया?

इसमें सबसे पहला नाम है अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का. लंबे समय तक लो प्रोफाइल रहने वाली सुनेत्रा पवार ने साल 2024 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा. भले ही सुनेत्रा वो चुनाव हार गईं, लेकिन उस चुनाव ने उन्हें एक नेता के तौर पर स्थापित किया और वो उस छवि से बाहर आ गईं, जिसमें उनकी पहचान सिर्फ अजित पवार की पत्नी के तौर पर ही थी. अभी वो राज्यसभा की सांसद हैं. लेकिन एनसीपी में जिस तरह की खींचतान पहले से चली आ रही है और जो अजित पवार के जाने के बाद से और भी बढ़ेगी, उन परिस्थितियों में सुनेत्रा पार्टी संभाल पाएंगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर ही मतभेद हैं.

क्या एनसीपी को अब पार्थ पवार संभालेंगे?

ऐसे में एक और नाम निकलकर सामने आता है. और वो नाम है पार्थ पवार का. पार्थ अजित पवार के बड़े बेटे हैं. छोटे बेटे जय पवार राजनीति से दूर अपने बिजनेस में लगे हुए हैं. पार्थ 2019 से सक्रिय राजनीति में हैं. उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे. उस हार के बाद पार्थ राजनीति में सक्रिय तो रहे लेकिन इतने नहीं कि टूटी हुई एनसीपी में अजित पवार के जाने के बाद से खाली हुई उस जगह को भर सकें. क्योंकि उनका सियासी अनुभव भी कम है, उम्र भी कम है और पिछले पांच साल में वो अपना ऐसा कैडर भी नहीं बना पाए हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके.

प्रफुल्ल पटेल को मिलेगी NCP की कमान?

तो फिर से एक नाम एनसीपी से ही निकलता है. और वो नाम है प्रफुल्ल पटेल का. प्रफुल्ल पटेल मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं. शरद पवार के बेहद करीबी रहे हैं. केंद्र में मंत्री भी रहे हैं. अजित पवार के दोस्त भी रहे हैं तभी तो जब चाचा-भतीजे की जोड़ी टूटी और पार्टी के भी दो हिस्से हो गए तो प्रफुल्ल पटेल शरद पवार का साथ छोड़कर अजित के साथ आ गए. 

आज की तारीख में भी प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के बाद एनसीपी के सबसे ताकतवर और स्वीकार्य नेता हैं. वो बात चाहे केंद्र में सरकार चलाने की हो या गठबंधन के सहयोगियों को साधने की या फिर प्रदेश की राजनीति में अजित पवार को मज़बूती से स्थापित करने की, प्रफुल्ल इसमें माहिर हैं. और अगर परिवार से बाहर का कोई सदस्य एनसीपी की कमान संभालता है तो फिर प्रफुल्ल उसके सबसे स्वाभाविक दावेदार हैं.

क्या जयंत पाटिल भी हो सकते हैं दावेदार?

बाकी दावेदार तो जयंत पाटिल भी हो सकते हैं, जो पिछले 30 साल से विधायक हैं. दावेदार तो छगन भुजबल भी हो ही सकते हैं. जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं. दावेदार तो सुनील तटकरे भी हो सकते हैं, जिनके पास प्रशासन का अच्छा अनुभव है. प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा के इकलौते सांसद भी. दावेदार धनंजय मुंडे भी हो सकते हैं, जो अजित पवार के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं. लेकिन इनमें से कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है, जिसके पास अजित पवार जैसी मास अपील और अजित पवार जैसी विल पावर है, जिसके जरिए वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी स्वीकार्य रहे हैं. ऐसे में पार्टी और परिवार दोनों को एक साथ बचाने के लिए जो एक नाम है और जिसपर शायद ही किसी को कोई आपत्ति होगी, वो नाम शरद पवार का है.

दो धड़ों में बंटी हुई NCP होगी एकजुट? 

ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में शरद पवार आगे आ सकते हैं. लेकिन उन्हें अजित पवार वाली एनसीपी को संभालने से पहले एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार को एक करना होगा. और ये काम बेहद मुश्किल है, जिसके लिए शायद ही कोई तैयार हो. क्योंकि शरद पवार के पास अपनी जो पार्टी है, वो महाराष्ट्र सरकार की विपक्ष महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है और अजित पवार के पास जो एनसीपी थी वो महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले गठबंधन महायुति का हिस्सा है. 

ऐसे में शरद पवार के पास सिर्फ दो रास्ते हैं. या तो वो खुद भी महायुति का हिस्सा बन जाएं तब पार्टी एक होगी या फिर वो अजित पवार के लोगों को सरकार से बाहर निकलने को राजी कर लें तब पार्टी एक होगी. और ये दोनों ही सूरत अभी तो नामुमकिन जैसी दिख रही है. क्योंकि अगर शरद पवार को महायुति का हिस्सा बनना होगा तो इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और एकनाथ शिंदे को भी राजी करना होगा. जो अभी संभव होता नहीं दिख रहा है. वहीं अगर अजित पवार की पार्टी को सरकार से बाहर निकालना होगा तो फिर अजित पवार के नेताओं को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा और सत्ता का सुख भोग रहा कोई भी मंत्री शायद ही इस बात के लिए राजी हो पाए.

ऐसे में शरद पवार का आगे आना और दोनों पार्टियों को एकजुट करके उसे संभालना अभी तो संभव नहीं दिख रहा है. हां हो सकता है कि परिवार एक हो जाए, परिवार के लोगों के बीच जो खाई दिख रही थी वो भी पट जाए, लेकिन दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता एक हो जाएंगे, अभी तो मुमकिन नहीं दिख रहा है. लेकिन शरद पवार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है. उनके जो दोस्त होते हैं, वो तो दोस्त होते ही हैं, उनके जो सियासी दुश्मन होते हैं, वो भी उनके दोस्त होते हैं. क्योंकि अभी सियासी तौर पर दुश्मन बने प्रफुल्ल पटेल या फिर छगन भुजबल या फिर धनंजय मुंडे या फिर सुनील तटकरे के साथ शरद पवार के व्यक्तिगत रिश्ते कैसे रहे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाला बच्चा-बच्चा जानता है. इसलिए इस सवाल का जवाब देना अभी तो थोड़ी जल्दबाजी है.

Published at : 28 Jan 2026 08:06 PM (IST)
