अजित पवार के विभागों को लेकर NCP का दावा, पार्टी उठाने जा रही ये बड़ा कदम

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विभागों को लेकर NCP की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है. पार्टी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र की संभावना जताई जा रही है. अजित पवार के पास मौजूद विभागों को किसे सौंपा जाए, इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र दिए जाने की संभावना है.

ये खाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से के हैं, इसलिए ये खाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही मिलें. इस मांग को लेकर शुक्रवार (30 जनवरी) को पार्टी की ओर से पत्र सौंपा जाएगा. बता दें कि अजित पवार के पास फिलहाल खेल, राज्य उत्पाद शुल्क और वित्त विभाग की जिम्मेदारी थी.

अजित पवार की पत्नी को मंत्रीमंडल में जगह देने की मांग

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के एक दिन बाद, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग उठाई है. वहीं विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने इस बात का संकेत दिया है कि वह प्रतिद्वंद्वी गुटों के विलय के प्रयासों को आगे बढ़ाने का स्वागत करेगी.

राकांपा के नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि सुनेत्रा पवार को आगे आकर पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए. अजित पवार की राकांपा राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल हैं.

प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी) को बारामती प्लेन हादसे में निधन हो गया. उनके साथ 4 और लोगों की भी मौत हो गई. गुरुवार (29 जनवरी) को अजित पवार का हिंदू रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनकी पार्टी के नेताओं ने नम आंखों से अपने नेता को आखिरी विदाई दी.

अजित पवार के निधन के बाद अब उनके उपमुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के पदों को लेकर मांगें शुरू हो गई है. पार्टी नेताओं की तरफ से उन पदों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के खाते से ही भरी जाए. इसके लिए सीएम को पत्र लिखे जाने की उम्मीद लगाई जा रही है.