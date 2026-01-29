'सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM बनाया जाए', अजित पवार के निधन के बाद NCP नेता की मांग

दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है. एनसीपी के नेता और मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजित पवार को एक श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने कहा कि दिवंगत की पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए. झिरवाल ने किया कि वे इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें इस दिशा में निर्णय लेने का अनुरोध करेंगे। उनके अनुसार, यह कदम पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को जारी रखने और अजीत पवार के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में होगा.