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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'

क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'

Bengal TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने टिप्पणी की है. उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि दीदी का समय बहुत खराब चल रहा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 11:26 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव होते ही सियासी उठापटक देखने को मिल रही है. इस पूरे घटनाक्रम पर महाराष्ट्र एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है. वारिस पठान ने ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में हुई एफआईआर पर कहा, "दीदी का तो वक्त बहुत खराब चल रहा है. उन्हें सब छोड़कर जा रहे हैं." 

उन्होंने आगे कहा, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर भी दर्ज किया गया है. मामले में कानूनी रूप से पुलिस जांच करेगी और जो भी होगा वे सबके सामने आएगा. वहीं जब वारिस पठान से पूछा गया कि क्या कभी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है तो उन्होंने कानून का हवाला दिया. 

'क्या ममता बनर्जी जाएंगी जेल?'

इस सवाल के जवाब में वारिस पठान ने कहा, "कानून सबके ऊपर लागू होता है. चाहे वे मुख्यमंत्री हो या चाहे वे आम नागिरक हो. यह संविधान में लिखा हुआ है. कोई संविधान से बड़ा तो नहीं है न. सब संविधान के दायरे में हैं. अगर जो गलती किया है उसके खिलाफ कानून का शिंकजा कसा जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "जो भी है वे कानून के हिसाब से चलेगा."

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ममता बनर्जी को लगातार लग रहे हैं तगड़े झटके

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में लगे झटके के बाद अब पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बड़े-बड़े झटके दिए जा रहे हैं. ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने की संभावना है. पिछले कई दिनों से इन अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ है. इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. 

अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने नेताजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नौ मार्च को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान बनर्जी की टिप्पणियां समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली थीं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan TMC AIMIM MAHARASHTRA NEWS MAMATA BANERJEE
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