बेटिकट यात्रियों पर रेलवे का तगड़ा एक्शन, वसूला 121.31 करोड़ रुपये जुर्माना

मध्य रेल (Central Railway) ने बिना टिकट और अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान मध्य रेल की विशेष टिकट जांच टीमों ने बिना टिकट या अवैध यात्रा प्राधिकरण के साथ यात्रा कर रहे 15.46 लाख यात्रियों को पकड़ा और उनसे 121.31 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है.

पिछले वर्ष इसी अवधि में 14.42 लाख मामले सामने आए थे और 86.73 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था. इस वर्ष मामलों की संख्या में 7 फीसदी से अधिक, जबकि जुर्माने की राशि में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों के अनुसार, मध्य रेल पर प्रतिदिन औसतन करीब 13 हजार यात्रियों के खिलाफ टिकट नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई.

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मुंबई मंडल सबसे आगे

अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच मुंबई मंडल में 7.40 लाख मामलों में 49.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया. भुसावल मंडल में 3.05 लाख मामलों से 31.99 करोड़ रुपये, पुणे मंडल में 1.57 लाख मामलों से 13.62 करोड़ रुपये, नागपुर मंडल में 1.86 लाख मामलों से 13.77 करोड़ रुपये और सोलापुर मंडल में 81 हजार मामलों से 5 करोड़ रुपये की वसूली हुई. मध्य रेल मुख्यालय स्तर पर 77 हजार मामलों में 7.44 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया.

जुलाई में कम मामले, लेकिन ज्यादा जुर्माना

जुलाई 2026 में मध्य रेल की टिकट जांच टीमों ने 2.60 लाख बेटिकट या अवैध टिकट वाले यात्रियों को पकड़ा. जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 3.08 लाख था. हालांकि, जुलाई 2026 में 20.10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि जुलाई 2025 में 16 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. यानी जुर्माने की राशि में 25 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई.

न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर 500 रुपये

रेलवे के अनुसार, वैध टिकट के बिना यात्रा करना रेलवे कानून के तहत अपराध है. यात्रियों को बेटिकट यात्रा से रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय ने न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है.

मध्य रेल ने टिकट जांच अभियान को और तेज करते हुए स्टेशनों पर जांच, अचानक जांच, प्रवेश और निकास मार्गों पर टिकट जांच, गहन जांच तथा मेगा टिकट जांच अभियान शुरू किए हैं. मुंबई और पुणे मंडल की मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर, विशेष ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी ये अभियान चलाए जा रहे हैं.

मध्य रेल ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बेटिकट यात्रा के मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी.

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