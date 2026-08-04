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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रझारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर आया अभिजीत दीपके का बयान, जानें क्या कहा?

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर आया अभिजीत दीपके का बयान, जानें क्या कहा?

Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी सदस्यों के खिलाफ मारपीट के आरोपों और FIR को 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 04 Aug 2026 06:01 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार (04 अगस्त) को कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने सीजेपी के भविष्य के रोडमैप से लेकर अपनी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को लेकर राय रखी. साथ ही E20 पेट्रोल, युवाओं तक RSS की पहुंच और झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अपना पक्ष रखा.

अभिजीत दीपके ने आरएसएस को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा, ''मैं युवाओं से जुड़ने की RSS की पहल का स्वागत करता हूं, इसे एक अच्छी शुरुआत कहता हूं. हालांकि, पुराने नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय, ज़्यादा युवा, पढ़े-लिखे और काबिल चेहरों को लीडरशिप के मौके दिए जाने चाहिए.'' 

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले दीपके?

अभिजीत दीपके ने झारखंड और दूसरे राज्यों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, ''प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को टेंट और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं न देना गलत है और उनकी मांगें जायज हैं.'' इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश का पहला फोकस यह पक्का करना होना चाहिए कि हर गरीब और जरूरतमंद बच्चे तक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचे.

दूसरों को संविधान पर लेक्चर न दें- अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने संविधान पर टिप्पणी को लेकर कहा, ''जिन लोगों ने जिंदगी भर महात्मा गांधी और डॉ. बी. आर. अंबेडकर का विरोध किया, उन्हें दूसरों को संविधान पर लेक्चर नहीं देना चाहिए.''

CJP मीटिंग को लेकर क्या बोले अभिजीत?

अभिजीत दीपके ने जानकारी देते हुए बताया, ''पार्टी की दो दिन की ऑर्गेनाइज़ेशनल मीटिंग में पिछले आंदोलनों से मिले सबक का रिव्यू किया जाएगा. देश भर में विस्तार पर चर्चा की जाएगी और इसके भविष्य का रोडमैप बनाया जाएगा. 6 अगस्त को एक डिटेल्ड ब्रीफिंग होगी.''

आरोपों और FIR पर अभिजीत का जवाब

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी सदस्यों के खिलाफ मारपीट के आरोपों और FIR को 'पब्लिसिटी स्टंट' बताकर खारिज कर दिया.

कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
RSS CJP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Abhijeet Dipke
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