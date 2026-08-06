दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का बड़ा दांव, इस नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर पहला बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. पार्टी ने दतिया के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक को प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर यह संकेत दिया है कि अब 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति संगठन को केंद्र में रखकर तैयार की जाएगी. राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को केवल संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि दतिया और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की सहमति से गुरुवार को अवधेश नायक की नियुक्ति का आदेश जारी किया. आदेश में उनसे पार्टी की नीतियों और संगठनात्मक अनुशासन के अनुरूप प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करने की अपेक्षा की गई है.

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उपचुनाव में निभाई अहम भूमिका, अब मिला संगठन में बड़ा स्थान

2026 के दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक कांग्रेस टिकट के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल थे. हालांकि पार्टी ने अंततः कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया. टिकट नहीं मिलने के बावजूद अवधेश नायक ने नाराजगी सार्वजनिक नहीं होने दी और पूरे चुनाव अभियान में संगठन के साथ सक्रिय रहे. बूथ प्रबंधन से लेकर कार्यकर्ताओं के समन्वय और चुनावी रणनीति तक उनकी भूमिका को कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण माना गया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में केवल चुनाव लड़ने वालों को ही नहीं, बल्कि संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं को भी उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी.

राजेंद्र भारती के बाद संगठन में नया शक्ति केंद्र?

दतिया की राजनीति में यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव के बाद जिले में कांग्रेस का नेतृत्व नए सिरे से आकार ले रहा है. पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के सक्रिय राजनीतिक परिदृश्य से अलग होने के बाद संगठन में नेतृत्व के नए चेहरे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में अवधेश नायक की नियुक्ति को कांग्रेस के भविष्य की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व दतिया में संगठन को किसी एक चेहरे पर निर्भर रखने के बजाय मजबूत टीम के रूप में विकसित करना चाहता है और अवधेश नायक को उसी रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।

RSS से कांग्रेस तक, चार दशक का राजनीतिक अनुभव

अवधेश नायक का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से शुरू हुआ. अयोध्या श्रीराम मंदिर आंदोलन के दौरान वे जिले में सक्रिय चेहरों में शामिल रहे. इसके बाद भाजपा में संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालते हुए वे नगर पालिका पार्षद बने और वर्ष 2003 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा.

राजनीति का एक रोचक संयोग यह भी है कि वर्ष 2003 में जिन कुंवर घनश्याम सिंह से वे चुनाव हारे थे, वर्ष 2026 के उपचुनाव में उन्हीं की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में पूरी ताकत से मैदान में उतरे.

बाद में वे उमा भारती के साथ भारतीय जनशक्ति पार्टी (BJSP) में गए। शिवराज सिंह चौहान सरकार में उन्हें मध्यप्रदेश पथ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला.

2023 में कांग्रेस में आए, 2026 में निभाई निर्णायक भूमिका

भाजपा छोड़ने के बाद वर्ष 2023 में अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय पार्टी ने उन्हें दतिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित किया था, लेकिन अंतिम समय में टिकट बदलकर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बनाया गया.

2026 के उपचुनाव में भी उनका नाम टिकट की दौड़ में प्रमुखता से रहा. इसके बावजूद उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और पूरी ताकत से चुनाव अभियान में जुटे रहे. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही अनुशासन और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता उनकी नई जिम्मेदारी का सबसे बड़ा आधार बनी.

2028 मिशन की शुरुआत दतिया से?

दतिया उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में नया राजनीतिक आत्मविश्वास दिया है. ऐसे में अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव बनाना केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत माना जा रहा है.

दतिया में संगठन पर उनकी पकड़, विभिन्न राजनीतिक वर्गों में उनकी स्वीकार्यता और लंबे प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव को देखते हुए कांग्रेस उन्हें क्षेत्रीय संगठन विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है.आने वाले समय में यह भी देखने वाली बात होगी कि उनकी भूमिका केवल दतिया तक सीमित रहती है या उन्हें ग्वालियर-चंबल अंचल की चुनावी रणनीति में भी प्रमुख जिम्मेदारी मिलती है.

प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर अवधेश नायक ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे.

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