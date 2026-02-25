Singrauli News: सिंगरौली के जंगल में रहस्यमयी मौत, फांसी पर लटका मिला लिपिक, जांच में जुटी पुलिस
Singrauli News in Hindi: सिंगरौली के जंगल में लिपिक गजेंद्र सिंह का शव फांसी पर मिला. मां के मोबाइल में बेटे का SMS आया कि मुझे मार डालेंगे लोग. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां जंगल के भीतर एक लिपिक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लेकिन इस घटना ने उस वक्त और भी सनसनी फैला दी. जब मृतक के मोबाइल फोन में उसके मां को भेजा हुआ एक SMS मिला, जिसमें लिखा था "लोग मुझे मार डालेंगे."
जानकारी के अनुसार, यह एक वाक्य अब पूरे मामले को रहस्य और साजिश के घेरे में खड़ा कर रहा है. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है.
जंगल में पेड़ से झूलता मिला युवक का शव
जानकारी के अनुसार, सुबह जब ग्रामीण जंगल की ओर गए, तो पेड़ से लटका शव देखकर उनके होश उड़ गए. देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया. मृतक की पहचान गजेंद्र सिंह उम्र 31 वर्ष सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक के हरफरी गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ एक लिपिक के रूप में हुई है.
मां के मोबाइल पर SMS से मचा हड़कंप
बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को मृतक गजेंद्र सिंह अपनी मां को अपने मोबाइल से एक SMS भेजा था. जिसमे लिखा था, 'लोग मुझे मार डालेंगे'. अगले ही दिन उसका शव जंगल में फांसी के फंदे पर लटका मिला. पुलिस जांच में घटनास्थल का मंजर सिहरन पैदा करने वाला था. सन्नाटा, पेड़ से लटका शव और आसपास बिखरे कुछ सामान. पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन मोबाइल में मिला संदेश कहानी को पलटता नजर आ रहा है.
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा शव
फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा की यह आत्महत्या है या फिर हत्या, सच्चाई जो भी हो, जंगल के उस पेड़ से झूलता शव कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है.
