हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSingrauli News: सिंगरौली के जंगल में रहस्यमयी मौत, फांसी पर लटका मिला लिपिक, जांच में जुटी पुलिस

Singrauli News: सिंगरौली के जंगल में रहस्यमयी मौत, फांसी पर लटका मिला लिपिक, जांच में जुटी पुलिस

Singrauli News in Hindi: सिंगरौली के जंगल में लिपिक गजेंद्र सिंह का शव फांसी पर मिला. मां के मोबाइल में बेटे का SMS आया कि मुझे मार डालेंगे लोग. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां जंगल के भीतर एक लिपिक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लेकिन इस घटना ने उस वक्त और भी सनसनी फैला दी. जब मृतक के मोबाइल फोन में उसके मां को भेजा हुआ एक SMS मिला, जिसमें लिखा था "लोग मुझे मार डालेंगे."

जानकारी के अनुसार, यह एक वाक्य अब पूरे मामले को रहस्य और साजिश के घेरे में खड़ा कर रहा है. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जंगल में पेड़ से झूलता मिला युवक का शव

जानकारी के अनुसार, सुबह जब ग्रामीण जंगल की ओर गए, तो पेड़ से लटका शव देखकर उनके होश उड़ गए. देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया. मृतक की पहचान गजेंद्र सिंह उम्र 31 वर्ष सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक के हरफरी गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ एक लिपिक के रूप में हुई है.

मां के मोबाइल पर SMS से मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को मृतक गजेंद्र सिंह अपनी मां को अपने मोबाइल से एक SMS भेजा था. जिसमे लिखा था, 'लोग मुझे मार डालेंगे'. अगले ही दिन उसका शव जंगल में फांसी के फंदे पर लटका मिला. पुलिस जांच में घटनास्थल का मंजर सिहरन पैदा करने वाला था. सन्नाटा, पेड़ से लटका शव और आसपास बिखरे कुछ सामान. पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन मोबाइल में मिला संदेश कहानी को पलटता नजर आ रहा है.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा शव

फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा की यह आत्महत्या है या फिर हत्या, सच्चाई जो भी हो, जंगल के उस पेड़ से झूलता शव कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है.

ये भी पढ़िए- बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

Published at : 25 Feb 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Murder Singrauli News MP News CRIME MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Singrauli News: सिंगरौली के जंगल में रहस्यमयी मौत, फांसी पर लटका मिला लिपिक, जांच में जुटी पुलिस
सिंगरौली के जंगल में रहस्यमयी मौत, फांसी पर लटका मिला लिपिक, जांच में जुटी पुलिस
मध्य प्रदेश
MP के विकास को मिली गति! गोंदिया-जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
MP के विकास को मिली गति! गोंदिया-जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
मध्य प्रदेश
शंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य विवाद के बीच कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कर दी यह बड़ी मांग
मध्य प्रदेश
Indore News: सरोगेसी के नाम पर रेप! महिला से लगातार हैवानियत, डॉक्टर ने 8 महीने रखा कैद, बच्चा लेकर फरार
इंदौर: सरोगेसी के नाम पर रेप! महिला से लगातार हैवानियत, डॉक्टर ने 8 महीने रखा कैद, बच्चा लेकर फरार
Advertisement

वीडियोज

Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Khabar Gawah Hai: धर्म बनाम सरकार? Avimukteshwaranand के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल |POCSO
Bollywood News: कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की Romantic Musical फिल्म Delay, 2027 से पहले Release मुश्किल!
Operation Sindoor में मर जाते Pakistan PM Shehbaz Sharif! Trump ने कर दी पुष्टि! | ABPLIVE
PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
हेल्थ
Delhi NCR Air Pollution: मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget