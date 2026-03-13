हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में LPG का संकट, गांवों में अब 45 दिन बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, लोगों की बढ़ी परेशानी

इंदौर में LPG का संकट, गांवों में अब 45 दिन बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, लोगों की बढ़ी परेशानी

Indore LPG Crisis: मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका के कारण गैस संकट के बीच, इंदौर और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की कमी हो गई है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग नियमों में बदलाव किया है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य पूर्व में युद्ध की आशंकाओं के बीच देश भर में गहराए गैस संकट का सीधा असर अब मध्य प्रदेश के इंदौर और इसके ग्रामीण अंचलों में साफ दिखने लगा है. इंदौर के देपालपुर सहित कई गांवों में एलपीजी (LPG) के लिए त्राहिमाम मचा है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं.

इस पैनिक बुकिंग (घबराहट में खरीदारी) को रोकने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने इंदौर सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब ग्रामीण उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे, जिससे गांव की महिलाओं में भारी आक्रोश है.

गांवों में बुकिंग का नियम बदला, अब 45 दिन की 'वेटिंग'

पैनिक बुकिंग रोकने और सप्लाई चैन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है. अब ग्रामीण इलाकों में एक सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 45 दिन के अंतराल के बाद ही की जा सकेगी (पहले यह अवधि 21 दिन थी). पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में स्पष्ट किया है कि यह फैसला बेवजह की पैनिक बुकिंग पर रोक लगाने के लिए लिया गया है.

पहले ग्रामीण उपभोक्ता औसतन 55 दिनों में सिलेंडर बुक कराते थे, लेकिन हाल के दिनों में अफवाहों के चलते लोग 10 से 15 दिन में ही धड़ाधड़ बुकिंग करने लगे थे, जिससे सिस्टम चरमरा गया.

'क्या फिर से जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी?'

सरकार के इस फैसले से बड़े परिवारों वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने रोजी-रोटी और खाना पकाने का भारी संकट खड़ा हो गया है. देपालपुर गांव की रहने वाली रानू राव ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा, "हमारा परिवार बड़ा है, 45 दिन तक एक टंकी कैसे चलेगी? सरकार इसे घटाकर 15-20 दिन करे. अगर गैस नहीं मिली तो बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे, हमें फिर से चूल्हा फूंकना पड़ेगा और लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ेगा. हम मजदूरी करें या जंगल जाएं?" वहीं, शांति बाई का भी स्पष्ट कहना है कि पुरानी व्यवस्था ही लागू रहनी चाहिए, ताकि आम आदमी को परेशान न होना पड़े.

'गांवों में लकड़ी-कंडे जलते हैं, वहां खपत कम है'

जमीनी हकीकत और महिलाओं की परेशानी से अलग, जिला प्रशासन का तर्क बिल्कुल जुदा है. इंदौर जिले के खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक अधिकारी मोहन मारू ने कहा कि गांवों में गैस की कोई किल्लत नहीं है. उन्होंने अजीब तर्क देते हुए कहा, "शहरी क्षेत्रों में 21 से 25 दिन का बुकिंग समय निर्धारित है. चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कंडा और सिगड़ी का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहां गैस की खपत कम है. इसी वजह से कंपनियों ने गांवों के लिए 45 दिन का समय तय किया है." हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर आगे कोई गंभीर शिकायत आती है, तो जिला प्रशासन उचित निर्णय लेगा.

सर्वर डाउन: एमपी के कई शहरों में हाहाकार

नियमों की सख्ती के बीच मध्य प्रदेश में तकनीकी खामियों ने कोढ़ में खाज का काम किया है. सर्वर डाउन होने के कारण राज्य में ऑनलाइन गैस बुकिंग लगभग ठप पड़ी है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई प्रमुख शहरों में उपभोक्ता गैस बुक नहीं कर पा रहे हैं. वेटिंग पीरियड बढ़कर 7 से 8 दिन तक पहुंच गया है और गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से शाम तक लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है. प्रशासन और तेल कंपनियां सर्वर को ठीक कर हालात सामान्य करने में जुटी हुई हैं.

और पढ़ें
Published at : 13 Mar 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News LPG Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
इंदौर में LPG का संकट, गांवों में अब 45 दिन बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, लोगों की बढ़ी परेशानी
इंदौर में LPG का संकट, गांवों में अब 45 दिन बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, लोगों की बढ़ी परेशानी
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: इंदौर नगर निगम ने बदला छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम, कांग्रेस हुई नाराज
मध्य प्रदेश: इंदौर नगर निगम ने बदला छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम, कांग्रेस हुई नाराज
मध्य प्रदेश
MP: लाड़ली बहनों के लिए खुशियों की नवरात्रि! CM मोहन ने महिलाओं के खातों में भेजे 1836 करोड़
MP: लाड़ली बहनों के लिए खुशियों की नवरात्रि! CM मोहन ने महिलाओं के खातों में भेजे 1836 करोड़
मध्य प्रदेश
Monalisa Bhosle News: अब मोनालिसा के पिता ने CM मोहन यादव से लगाई गुहार, 'मुझे बताया गया कि मेरी बेटी...'
अब मोनालिसा के पिता ने CM मोहन यादव से लगाई गुहार, 'मुझे बताया गया कि मेरी बेटी...'
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Chitra Tripathi:गैस संकट पर सियासी जंग, जनता में बढ़ा तनाव | Us Israel | Iran War | Mahadangal
Iran- Israel War: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, ईरान-इजरायल जंग का 14वां दिन | Trump | Netanyahu
Bollywood News: धुरंधर 2 का पहला गाना रिलीज, डायरेक्टर आदित्य धन के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज
Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: समंदर के नीचे ईरान का 'हथियारों का शहर', सुसाइड ड्रोन्स की फुटेज जारी कर दुनिया को चौंकाया
समंदर के नीचे ईरान का 'हथियारों का शहर', सुसाइड ड्रोन्स की फुटेज जारी कर दुनिया को चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
बॉलीवुड
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
आईपीएल 2026
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
विश्व
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
विश्व
Iran US War: कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
यूटिलिटी
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
हेल्थ
Heart Disease Risk: कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget