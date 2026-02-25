बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

बिहार में शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि दारू को चालू कर दिया जाए. ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर ऐसा लग रहा है कि जेडीयू पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. इस बीच पार्टी के दो बड़े नेताओं ने इस पर रुख साफ किया है.

ब‍िहार व‍िधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेडीयू व‍िधायक श्‍याम रजक ने साफ क‍िया क‍ि शराबबंदी को लेकर न‍िजी राय हो सकती है, लेक‍िन पूरे एनडीए की एक ही राय है. उन्होंने कहा कि ब‍िहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा.

कोई भी नशा बिहार के हित में नहीं: जमा खान

दूसरी ओर विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने जेडीयू के नेता और मंत्री जमा खान से सवाल किया. कहा कि आईपी गुप्ता कह रहे हैं शराब को चालू कर दिया जाए. क्योंकि लोग अब सूखा नशा कर रहे हैं. इस पर जमा खान ने कहा कि सबका अपना-अपना विचार है. कोई भी नशा नुकसानदेह है. बिहार के हित में नहीं है.

'सारे काम होते रहेंगे… कहीं दिक्कत नहीं'

उनसे पूछा गया कि विपक्ष सवाल उठा रहा है. कह रहा है कि खजाना खाली हो गया है. आप बताएं कि क्या सरकार का खजाना भरा हुआ है कि खाली हो गया? इस पर जेडीयू नेता जमा खान ने कहा, "विपक्ष को कहने दीजिए… सारा काम हो रहा है, सारे काम होते रहेंगे. कहीं दिक्कत नहीं है…"

इस सवाल पर कि विधायक आईपी गुप्ता कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए. झुक गए. इस पर जमा खान ने जवाब में कहा कि अब वो क्या बोल रहे हैं उनकी अलग बात है. विपक्ष के लोग हैं अच्छी बात थोड़ी बोलेंगे.

पटना में चौकीदार-दफादार पर आपकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. चिराग पासवान गुस्से में हैं. इस पर कहा कि किसी के साथ मारपीट करना गलत है. यह जांच का विषय है. लाठीचार्ज क्यों हुआ है इसकी जांच होगी. संवैधानिक दायरे में रहकर उन लोगों ने आंदोलन किया है तो ठीक है. कुछ गड़बड़ी की होगी तो अलग बात है.

