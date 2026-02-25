हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

Bihar Liquor Ban News: जेडीयू के नेता और मंत्री जमा खान ने कहा कि कोई भी नशा नुकसानदेह है. बिहार के हित में नहीं है. श्याम रजक ने कहा कि ब‍िहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि दारू को चालू कर दिया जाए. ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर ऐसा लग रहा है कि जेडीयू पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. इस बीच पार्टी के दो बड़े नेताओं ने इस पर रुख साफ किया है.

ब‍िहार व‍िधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेडीयू व‍िधायक श्‍याम रजक ने साफ क‍िया क‍ि शराबबंदी को लेकर न‍िजी राय हो सकती है, लेक‍िन पूरे एनडीए की एक ही राय है. उन्होंने कहा कि ब‍िहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा.

कोई भी नशा बिहार के हित में नहीं: जमा खान

दूसरी ओर विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने जेडीयू के नेता और मंत्री जमा खान से सवाल किया. कहा कि आईपी गुप्ता कह रहे हैं शराब को चालू कर दिया जाए. क्योंकि लोग अब सूखा नशा कर रहे हैं. इस पर जमा खान ने कहा कि सबका अपना-अपना विचार है. कोई भी नशा नुकसानदेह है. बिहार के हित में नहीं है. 

'सारे काम होते रहेंगे… कहीं दिक्कत नहीं'

उनसे पूछा गया कि विपक्ष सवाल उठा रहा है. कह रहा है कि खजाना खाली हो गया है. आप बताएं कि क्या सरकार का खजाना भरा हुआ है कि खाली हो गया? इस पर जेडीयू नेता जमा खान ने कहा, "विपक्ष को कहने दीजिए… सारा काम हो रहा है, सारे काम होते रहेंगे. कहीं दिक्कत नहीं है…"

इस सवाल पर कि विधायक आईपी गुप्ता कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए. झुक गए. इस पर जमा खान ने जवाब में कहा कि अब वो क्या बोल रहे हैं उनकी अलग बात है. विपक्ष के लोग हैं अच्छी बात थोड़ी बोलेंगे. 

पटना में चौकीदार-दफादार पर आपकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. चिराग पासवान गुस्से में हैं. इस पर कहा कि किसी के साथ मारपीट करना गलत है. यह जांच का विषय है. लाठीचार्ज क्यों हुआ है इसकी जांच होगी. संवैधानिक दायरे में रहकर उन लोगों ने आंदोलन किया है तो ठीक है. कुछ गड़बड़ी की होगी तो अलग बात है. 

यह भी पढ़ें- समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Liquor Ban Law BIHAR NEWS Liquor Ban Law Review
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख
बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख
बिहार
समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?
समीक्षा छोड़िए… अब शराबबंदी खत्म करना चाह रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी! क्या करेंगे नीतीश कुमार?
बिहार
Nalanda News: नालंदा में गोली मारकर दोस्त की हत्या, फोन कर बुलाया था, हिरासत में लिया गया आरोपी
नालंदा में गोली मारकर दोस्त की हत्या, फोन कर बुलाया था, हिरासत में लिया गया आरोपी
बिहार
Buxar News: जयमाल की रस्म के बीच दुल्हन को मारी गोली, शादी में मची चीख-पुकार
बक्सर: जयमाल की रस्म के बीच दुल्हन को मारी गोली, शादी में मची चीख-पुकार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget