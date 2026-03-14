इंदौर: होटल में घुसकर बदमाशों की दबंगई, चाकू दिखाकर कर्मचारियों से की मारपीट, मांगी रंगदारी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से दबंगई और रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है. यहां कुछ बदमाश एक होटल में घुस गए और वहां काम कर रहे कर्मचारी को चाकू दिखाकर हर महीने 5 हजार रुपये देने की मांग करने लगे. जब कर्मचारी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी. घटना की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है.

होटल में घुसकर दिखाई दबंगई

जानकारी के मुताबिक यह घटना इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र के एक होटल की है. बताया जा रहा है कि कुछ युवक अचानक होटल में घुस आए और वहां मौजूद कर्मचारी को डराने-धमकाने लगे. आरोपियों ने कर्मचारी को चाकू दिखाकर कहा कि अगर वह होटल में काम करना चाहता है तो हर महीने 5 हजार रुपये रंगदारी के तौर पर देने होंगे.

कर्मचारी ने जब इसका विरोध किया और पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इस दौरान होटल में मौजूद लोग भी काफी घबरा गए.

घटना के दौरान होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू थे, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. कुछ युवक होटल में घुसकर कर्मचारी को धमका रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं. मारपीट की घटना भी कैमरे में कैद हो गई है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों तक जल्दी पहुंचा जा सके.