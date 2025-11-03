भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार (2 नवम्बर) को इतिहास रच दिया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी वनडे विश्व कप अपने नाम कर लिया. इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी.

'हमारी बेटियां चैंपियन हैं'- शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व जताया और भारतीय महिला टीम की सराहना की. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी बेटियां चैंपियन हैं, बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी. यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है.”

उन्होंने आगे कहा, “दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! देशवासियों को और हमारी बेटियों को हार्दिक बधाई.”

CM मोहन यादव ने भी दी बधाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी महिला टीम को दिल से बधाई दी. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बेटियों ने लहराया भारत का परचम. आईसीसी महिला विश्वकप 2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली महिला खिलाड़ियों को बधाई और हार्दिक अभिनंदन.’’

देशभर में जश्न का माहौल

बता दें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है. जिसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है.

क्रिकेट प्रेमी, खेल संगठनों से लेकर आम लोग तक हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की तारीफ कर रहे हैं. पूरे देश में महिला क्रिकेट टीम की जीत को लेकर बधाइयों का दौर जारी है. यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी, बल्कि देश की हर बेटी के लिए नई प्रेरणा बनेगी.