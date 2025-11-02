इंदौर: मामूली विवाद में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में तनाव

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में देवउठनी ग्यारस की रात एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जब एक पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने मिलकर एक नाबालिग की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान अमन के रूप में हुई है. इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए मृतक के परिजनों व समर्थकों ने आरोपियों के घर और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अमन और आरोपियों के बीच कुछ समय पहले पानी भरने जैसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद रंजिश में बदल गया. इसी रंजिश के चलते बीती रात, जब अमन अकेला था, तब तीनों आरोपियों ने उसे रास्ते में घेर लिया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

जांच के बाद डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल अमन को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

खड़ी गाड़ियों और एक मकान में जमकर की गई तोड़फोड़

अमन की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन और परिचित आक्रोशित हो उठे. गुस्साए लोगों की भीड़ ने आरोपियों के क्षेत्र में पहुंचकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान पथराव करते हुए वहां खड़ी गाड़ियों और एक मकान में जमकर तोड़फोड़ की गई. हंगामे और पथराव की यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके फुटेज अब पुलिस के पास हैं.

पुलिस ने सभी आरोपियों की कर ली है पहचान

मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है. तीनों आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं और मृतक से पहले से परिचित थे. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर सभी आरोपियों की पहचान कर ली है.

आरोपियों की तलाश में की गई हैं कई टीमें गठित

सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अन्य दो बालिग आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं, जो उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ और बलवा करने वाले लोगों की भी पहचान कर रही है.

हत्या के बाद क्षेत्र में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. एडिशनल डीसीपी दंडोतिया ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.