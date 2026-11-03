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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशधीरेंद्र शास्त्री को मिला शहनाज अख्तर का साथ, कहा- बिना वजह मुद्दा बनाया जा रहा

धीरेंद्र शास्त्री को मिला शहनाज अख्तर का साथ, कहा- बिना वजह मुद्दा बनाया जा रहा

कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भजन गायक शहनाज अख्तर उतर आयीं हैं. उन्होंने कहा कि बागेश्वर वाले गुरु जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्षेत्रीय भाषा का में उन्होंने कहा था जोकि गलत नहीं है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 03 Nov 2026 12:11 PM (IST)
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कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गई टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर उनके समर्थन में उतर आईं हैं. उन्होंने कहा कि बागेश्वर वाले गुरुजी ने कोई गलत नहीं कहा है, 'खसम' ये क्षेत्रीय भाषा है, ये गांव में बोली जाती है, इसलिए बिना वजह इसको मुद्दा बनाया जा रहा है.

शहनाज अख्तर ने छतरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "क्योंकि कुछ लोगों को फेम पाना है और कुछ लोगों को अपना नाम, इसलिए बागेश्वर वाले गुरुजी को मुद्दा बनाया जा रहा है. इसलिए उन्हें निशाना बना के बोला जा रहा है. " उन्होंने आगे कहा कि जिस क्षेत्र में बागेश्वर गुरु जी हैं, वहीं से मैं भी हूं, इसलिए वहां की भाषा समझती हूं. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा. इसके अलावा शहनाज अख्तर ने उन्हें निशाना बनाने वालों को भी आड़े हाथों लिया और बोलीं वो भजन गाना बंद नहीं करेंगी.

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विवादों में घिरे धीरेन्द्र शास्त्री 

बता दें कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम की तुलना करते हुए श्रीकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे. जिसके बाद संत समाज के साथ ही अयोध्या-मथुरा समेत कई जगह से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज उठने लगी और कार्रवाई की मांग की जाने लगी.

हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली थी और कहा था कि वे खुद भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनका इरादा इस तरह नहीं था, जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है. उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था, जिसका गलत मतलब निकाला गया.

अखिलेश यादव ने बहिष्कार की मांग उठाई 

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे मानवीय भूल न बताकर ईशनिंदा से जोड़ा, उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और सभी सनातन को मानने वालों को इस तरह के व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आपत्ति जताई है.

धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर अयोध्या और मथुरा के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उनके मुताबिक इस तरह के वक्तव्य पर कार्रवाई होनी चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और फिर राम और कृष्ण एक ही हैं उनमें भेद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 03 Nov 2026 12:11 PM (IST)
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Dheerendra Shastri MADHYA PRADESH NEWS
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