सीहोर की VIT यूनिवर्सिटी में खराब खाने-पानी को लेकर बवाल, कई गाड़ियों में आगजनी-तोड़फोड़

सीहोर जिले के कोठरी स्थित VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार (25 नवंबर) देर रात छात्रों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा. देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि छात्रों ने कैंपस में खड़े वाहनों और बस में आग लगा दी. आधी रात तक कैंपस में चीख-पुकार और भगदड़ का माहौल बना रहा.

जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. करीब 24 छात्रों में पीलिया (जॉन्डिस) जैसे लक्षण पाए गए. इसे लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ती गई और आरोप है कि हॉस्टल में खाने और पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से बीमारी फैल रही है. छात्रों का कहना है कि कई दिनों से परेशानी बताई जा रही थी, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया.

वाहनों में लगाई गई आग, हुई तोड़फोड़

गुस्साए छात्रों ने कैंपस में खड़े वाहनों को निशाना बनाया और एक बस में आग लगा दी. कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई. अचानक हुए इस बवाल से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भी सकते में आ गया. वहीं ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया.

जैसे ही घटना की खबर प्रशासन को मिली, आष्टा के एसडीएम, एसडीओपी सहित कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की और छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. अधिकारियों के अनुसार छात्रों की सभी शिकायतें सुनी गईं और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया.

स्थिति अब नियंत्रण में- प्रशासन

प्रशासन ने देर रात बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों द्वारा भोजन और पानी की गुणवत्ता समेत अन्य मुद्दों पर विरोध जताया गया था. विरोध के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज और हॉस्टल परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल माहौल शांत बताया जा रहा है.

हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक बीमारी फैलने की वजह की जांच नहीं होती और सुविधाएं सुधरती नहीं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.