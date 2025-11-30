हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP: रतलाम में प्रिंसिपल की डांट से डरा छात्र तीसरी मंजिल से कूदा, हुआ घायल, FIR दर्ज

Madhya Pradesh News: रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल की डांट से परेशान 8वीं के छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई. परिजनों और आदिवासी संगठन के विरोध पर प्रिंसिपल पर FIR दर्ज हुई.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 30 Nov 2025 07:33 AM (IST)
रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं क्लास के छात्र के साथ हुए गंभीर हादसे के बाद आखिरकार स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई शुरू हो गई है. मोबाइल लाने की बात पर प्रिंसिपल डोली चौहान द्वारा की गई कड़ी फटकार के बाद छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली थी. मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

3 मंजिल से गिरने पर हुआ था घायल

मामला उस समय गरमाया जब छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर पहुंच गया था. इस पर प्रिंसिपल ने उसे कड़ी फटकार लगाई. बताया जा रहा है कि छात्र लगातार दो दर्जन से ज्यादा बार "सॉरी मैडम, आगे ऐसा नहीं होगा" कहता रहा, लेकिन डांट का सिलसिला नहीं रुका. दबाव और घबराहट में छात्र ने अचानक स्कूल की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी. गिरने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई.

घटना के बाद घायल छात्र को पहले रतलाम के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया. लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे गुजरात के अहमदाबाद स्थित अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल छात्र का इलाज वहीं जारी है, और डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

स्थानीय आदिवासी संगठन में आक्रोश

इस घटना को लेकर छात्र के परिवार और स्थानीय आदिवासी संगठन में भारी आक्रोश है. संगठन से जुड़े लोग और परिवारजन स्कूल के मुख्य द्वार पर जमीन पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल डोली चौहान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया.

लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और प्रिंसिपल डोली चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

फिलहाल इस घटना से स्कूल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. क्या डांट-फटकार की सीमा को पार कर दिया गया था? क्या बच्चे पर मानसिक दबाव अत्यधिक बढ़ गया था? इन सब सवालों के जवाब तो जांच में ही निकलकर आएंगे. लेकिन फिलहाल छात्र की हालत से परिजन सहमें हुए हैं.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 30 Nov 2025 07:33 AM (IST)
Ratlam News MADHYA PRADESH NEWS
Embed widget