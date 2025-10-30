मेघालय के शिलांग में चर्चित बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में ईस्ट खासी हिल्स जिला अदालत की ओर से नया फैसला सुनाया गया है. 29 अक्टूबर को पांच आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप तय कर दिए.

ये मामला मई 2025 का है जब मध्य प्रदेश के कारोबारी राजा रघुवंशी की उनके हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी 21 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलांग पहुंचे थे. 26 मई को दोनों लापता हो गए, जिसके बाद सोहरा पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय ट्रेकिंग समूहों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया.

2 जून को राजा का शव सोहरा के प्रसिद्ध वेई सवडॉन्ग झरने के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि सोनम का अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ संबंध था और दोनों ने तीन सुपारी किलर्स- विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुरमी को हत्या के लिए मध्य प्रदेश से बुलाया था.

हनीमून पर सोनम रघुवंशी ने ली थी पति की जान

पुलिस के मुताबिक, सोनम और उसके प्रेमी ने राजा की हत्या की साजिश पहले से रची थी. हत्या के दिन तीनों सुपारी किलर्स ने सोनम की मौजूदगी में ट्रेकिंग के दौरान राजा पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद शव को खाई में फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने सोनम, उसके प्रेमी और तीनों सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुलिस ने 5 सितंबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहरा उपमंडल की अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.

अदालत में आरोप तय, ट्रायल जल्द शुरू होगा

29 अक्टूबर को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत गायब करना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत सभी पांच आरोपियों पर आरोप तय किए. सभी ने खुद को निर्दोष बताया है, जबकि अदालत ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं.

पीटीआई के अनुसार, पुलिस अब उन तीन अन्य आरोपियों- सिलॉम जेम्स, लोकेन्द्र तोमर और बलबीर आहिरबार- के खिलाफ भी दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिन पर सबूत नष्ट करने का आरोप है. मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद है.