हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराजा रघुवंशी हत्याकांड: 790 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है वो खौफनाक कहानी, पत्नी सोनम समेत 5 पर आरोप तय

राजा रघुवंशी हत्याकांड: 790 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है वो खौफनाक कहानी, पत्नी सोनम समेत 5 पर आरोप तय

Indore Murder Case: शिलांग हनीमून मर्डर केस में बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम, उसके प्रेमी और तीन सुपारी किलर्स पर आरोप तय हुए हैं. अदालत ने कहा कि ट्रायल जल्द शुरू होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 30 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

मेघालय के शिलांग में चर्चित बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में ईस्ट खासी हिल्स जिला अदालत की ओर से नया फैसला सुनाया गया है. 29 अक्टूबर को पांच आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप तय कर दिए. 

ये मामला मई 2025 का है जब मध्य प्रदेश के कारोबारी राजा रघुवंशी की उनके हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी 21 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलांग पहुंचे थे. 26 मई को दोनों लापता हो गए, जिसके बाद सोहरा पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय ट्रेकिंग समूहों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया. 

2 जून को राजा का शव सोहरा के प्रसिद्ध वेई सवडॉन्ग झरने के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि सोनम का अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ संबंध था और दोनों ने तीन सुपारी किलर्स- विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुरमी को हत्या के लिए मध्य प्रदेश से बुलाया था.

हनीमून पर सोनम रघुवंशी ने ली थी पति की जान

पुलिस के मुताबिक, सोनम और उसके प्रेमी ने राजा की हत्या की साजिश पहले से रची थी. हत्या के दिन तीनों सुपारी किलर्स ने सोनम की मौजूदगी में ट्रेकिंग के दौरान राजा पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद शव को खाई में फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने सोनम, उसके प्रेमी और तीनों सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुलिस ने 5 सितंबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहरा उपमंडल की अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.

अदालत में आरोप तय, ट्रायल जल्द शुरू होगा

29 अक्टूबर को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत गायब करना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत सभी पांच आरोपियों पर आरोप तय किए. सभी ने खुद को निर्दोष बताया है, जबकि अदालत ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं.

पीटीआई के अनुसार, पुलिस अब उन तीन अन्य आरोपियों- सिलॉम जेम्स, लोकेन्द्र तोमर और बलबीर आहिरबार- के खिलाफ भी दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिन पर सबूत नष्ट करने का आरोप है. मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Indore News MP News Raja Raghuvanshi SOnam Raghuvanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
यूपी में SIR को लेकर CEC नवदीप रिणवा ने की बैठक, सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
वजन कम न होने की वजह से रोती थीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- मैं स्लिम नहीं हो पाई
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget