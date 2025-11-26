MP: रायसेन में 6 साल की बच्ची के रेप के बाद प्रदर्शन, समुदाय विशेष के घरों पर पथराव

मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद भड़की आक्रोश की आग और धधक उठी. 5 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक मासूम से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए. प्रदर्शन हो रहा है और उस प्रदर्शन के बीच ही पथराव शुरू होने से हालात बिगड़ गए हैं.

पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

रायसेन में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ. भीड़ ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया. धार्मिक स्थल पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला. उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए. 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. बताया जाता है कि आरोपी वहीं से बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया.

गौहरगंज में प्रदर्शन

गौहरगंज में बड़े प्रदर्शन के बाद भड़के लोगों ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया. मासूम के साथ हुई हैवानियत के विरोध में हिंदू समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया. इस मामले में आरोपी सलमान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. हिंदू समाज ने गौहरगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन स्थल पर पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की. भारी पुलिस बल तैनात किया गया. थाने के सामने 5 दिन से टेंट लगाकर महिलाएं और बच्चियां बैठी हैं.

इस मामले में सीएम मोहन यादव ने रायसेन एसपी को मुख्यालय अटैच किया गया और मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए. मंगलवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम मोहन ने अधिकारियों के साथ बैठक की. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "रायसेन में हुई घटना में तत्परता से कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक, रायसेन को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए."

सीएम ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई हो. अपराधियों के प्रति ढिलाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए और वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करें.