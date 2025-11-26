Mandsaur News: जब दुख हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अपने दर्द को जताने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को मजबूर हो जाता है. ऐसा ही दिल छू लेने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला दृश्य मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखने को मिला, जहां किसानों ने प्याज की अर्थी सजाकर, बैंड-बाजों के साथ उसकी शवयात्रा निकाली. गिरते दामों से परेशान किसानों ने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए बताया कि किस तरह उनकी मेहनत की मेहनत मिट्टी हो रही है. वीडियो में साफ दिखता है कि किसान अपने दर्द को आवाज देने के लिए किस हद तक मजबूर हो चुके हैं.

गिरते दामों से नाराज होकर किसानों ने उठाया कदम

मंदसौर से एक अनोखा और बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. प्याज के गिरते दामों से नाराज किसानों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. किसानों ने प्याज को किसी मृत देह की तरह सम्मान देकर उसकी अर्थी सजाई और फिर बैंड-बाजों के साथ अंतिम यात्रा निकाली.

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बोरी से प्याज निकालकर उसे एक लकड़ी की अर्थी पर रखा गया. इसके बाद उस पर सफेद कपड़ा डालकर उसे किसी शव की तरह बांधा गया. फिर उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई, फूल अर्पित किए गए और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई.

बैंड-बाजों के साथ किया प्याज का अंतिम संस्कार

जैसे किसी इंसान की अंतिम यात्रा में एक छोटा मटका जलाकर लेकर जाया जाता है, उसी तरह किसानों ने एक मटके में आग जलाकर उसे अर्थी के साथ आगे चलाया. बैंड-बाजों की धुन बज रही थी, लोग अर्थी के साथ चल रहे थे और प्याज को मानो किसी प्रियजन का दर्जा देकर श्मशान घाट तक ले जाया गया.

श्मशान घाट पहुंचकर किसानों ने प्याज का अंतिम संस्कार भी किया. उनका कहना है कि बाजार में प्याज के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनकी उपज मर चुकी है, मेहनत, खर्च, मजदूरी सब व्यर्थ हो गया है. किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्याज पर उचित दाम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वह कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोग किसानों के दर्द से सहानुभूति जताते दिखे, तो कुछ ने सरकार से सवाल पूछे.