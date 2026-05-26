ट्विशा शर्मा केस में लापरवाही के आरोपों, कई अपील और सुनवाई के बाद आखिरकार दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था. अब इस दूसरे पोस्टमार्टम में भी एक बार फिर लापरवाही की बात सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, इस बार भी दिल्ली एम्स की टीम को सुसाइड बेल्ट नहीं दिखाई गई है. पुलिस ने डॉक्टर्स से कहा कि वह बेल्ट फॉरेंसिक टीम के पास है. इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी.

जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार, 25 मई को भोपाल पुलिस की SIT ने घटना के 13 दिन बाद गिरिबाला और समर्थ सिंह के घर पहुंची और क्राइम सीन का स्पॉट वेरिफिकेशन किया. पुलिस करीब दो घंटे तक वहां रुकी. इस दौरान वहां क्राइम सीन का रियल टाइम रीक्रिएशन किया गया.

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समर्थ सिंह का फोन और लैपटॉप जब्त

इसके अलावा, ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह का मोबाइल, लैपटॉप, पासपोर्ट, आधार कार्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सबूतों को जांच में शामिल करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया है. इस केस में लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है. SIT ने सुसाइड नोट होने की आशंका के चलते पूरे घर की बारीकी से जांच की. वहीं, ट्विशा के सील बंद कमरे की भी जांच की गई.

बताया जा रहा है कि जब समर्थ को सीन रीक्रिएशन के लिए घर ले जाया गया तो वह अपनी मां और मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह को देखकर भावुक हो गया.

फरार होने के दौरान कहां था समर्थ, नहीं दे रहा जानकारी

इससे पहले SIT ने समर्थ सिंह से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी. समर्थ ने SIT को बताया था कि गर्भपात के बाद से ट्विशा दुखी रहने लगी थी. हालांकि, फरार होने के दौरान समर्थ कहां और किसकी मदद से छुपा हुआ था, इन सवालों का जवाब वह नहीं दे रहा है. वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है.

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