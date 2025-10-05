नरसिंहपुर में बदमाशों का युवक पर जानलेवा हमला, प्राइवेट पार्ट काटकर भागे

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले गाडरवारा में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. इतना ही नहीं, बदमाशों ने बेरहमी से उस युवक के प्राइवेट पार्ट भी काट दिए. इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए. इस मामले को लेकर ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

ये मामला नरसिंहपुर के डोंगरगांव थाना का है, जहां 25 वर्षीय युवक बसंत पाली रात में गाडरवारा से काम करके अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था, तभी अचानक बीच रास्ते में हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार ने मदद के लिए बसंत को रोका. जैसे ही बसंत पाली अपनी गाड़ी रोकता है तो पीछे से फोर व्हीलर गाड़ी से कुछ बदमाश आ जाते हैं.

झाड़ियों में ले जाकर युवक से मारपीट

सभी बदमाश युवक को उठाकर सड़क के पास झाड़ियों में ले जाते हैं जहां पर पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर बदमाश फरार हो जाते हैं. घायल अवस्था में पीड़ित के परिजन उसे सिविल अस्पताल गाडरवारा लाते हैं. पीड़ित को प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया.

ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने SP को सौंपा ज्ञापन

वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. रविवार (05 अक्टूबर) को इस घटना के संबंध ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने एसपी के नाम गाडरवारा एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा हैं और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. गाडरवारा डीएसपी ने बताया, ''इस मामले में डोंगरगांव थाने में बीएनएस की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.''

पुलिस की स्पेशल टीम गठित

पुलिस ने इस मामले में स्पेशल टीम का गठन किया है और गहनता से जांच कर रही है. बहरहाल नरसिंहपुर में बीच सड़क पर हुई इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. बदमाश खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें किसी का खौफ नहीं है.