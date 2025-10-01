हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशआदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में MP के आंकड़े चिंताजनक, NCRB की रिपोर्ट में क्या?

आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में MP के आंकड़े चिंताजनक, NCRB की रिपोर्ट में क्या?

NCRB Report: एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपराधों में मामूली कमी आई है, लेकिन यह मणिपुर के बाद दूसरे स्थान पर है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की साल 2023 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपराध के मामलों में मामूली कमी आई है. इस मामले में एमपी, मणिपुर के बाद देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. 

एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में साल 2023 में आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपराध के कुल 2,858 मामले दर्ज किए गए हैं. साल 2022 की रिपोर्ट में यह संख्या 2979 थी जबकि 2021 में यह आंकड़ा 2627 था.

राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े अपराध

एनसीआरबी की पिछली यानी साल 2022 की रिपोर्ट के मुकाबले मध्य प्रदेश में जहां आदिवासियों के खिलाफ अपराध के मामले में मामूली (121 मामले) कमी आई है, वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या बढ़ी है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में देश भर में आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपराध के जहां 10,055 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2023 की रिपोर्ट में इसकी संख्या बढ़कर 12,954 हो गई है.

साल 2022 में, मध्य प्रदेश में देश में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सबसे अधिक 2,979 मामले दर्ज किए गए थे. इसके बाद राजस्थान (2,521 मामले) और तेलंगाना (545 मामले) थे. ताजा आंकड़ों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के मामले में पहले नंबर पर मणिपुर है, जहां इस श्रेणी में सबसे अधिक 3,399 मामले दर्ज किए गए हैं. राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा, जहां 2,453 मामले दर्ज किए गए.

जनजातीय समुदाय के खिलाफ अपराध की दर 18.7 फीसदी

ज्ञात हो कि मई 2023 में मणिपुर में उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे. इस जातीय हिंसा में कई लोगों की जान गई. यह हिंसा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को लेकर फैली थी. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है.

एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के खिलाफ अपराध की दर प्रति लाख आबादी पर 18.7 प्रतिशत रही जबकि चार्जशीट दाखिल करने की दर 98.4 प्रतिशत रही. इन आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के 309 मामले आए. इनमें 163 वयस्क और शेष नाबालिग थीं.

कांग्रेस ने सदन में उठाई बात

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने आदिवासियों के अपराध के मामलों के लिए राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य आदिवासियों के साथ अन्याय का सबसे बड़ा गवाह बना है.

उमंग सिंघार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देशभर की तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज अन्याय का सामना कर रहा है. यहां उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, जंगल और संसाधनों पर उनका हक़ छीन लिया जाता है. जब वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो सरकार दमन और डर का सहारा लेती है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पीड़ा और संघर्ष की सच्चाई है. हम इस लड़ाई में आदिवासी भाइयों-बहनों के साथ खड़े हैं.’’ आदिवासियों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश जहां शीर्ष पर है, वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद पांचवें स्थान पर है.

यूपी में सबसे अधिक मामले

एनसीआरबी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्य प्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए.

आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र (22,687) में दर्ज किए गए, इसके बाद तमिलनाडु में 19,483 और मध्य प्रदेश में 15,662. एनसीआरबी के मुताबिक देश में 2023 के दौरान आत्महत्या के 1,71418 मामले सामने आए जो 2022 की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि है. एनसीआरबी के मुताबिक पारिवारिक समस्याएं और बीमारी इसके दो मुख्य कारण रहें.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget