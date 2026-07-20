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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशउज्जैन महाकाल मंदिर का नया शेड्यूल जारी, श्रावण में 19 घंटे खुलेंगे पट, बढ़ेगा दर्शन का समय

उज्जैन महाकाल मंदिर का नया शेड्यूल जारी, श्रावण में 19 घंटे खुलेंगे पट, बढ़ेगा दर्शन का समय

Ujjain News In Hindi: ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण-भाद्रपद महापर्व के दौरान भगवान महाकाल के दर्शन और आरती के लिए 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट एक से डेढ़ घंटे पहले खोले जाएंगे.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 20 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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उज्जैन में श्रावण-भाद्रपद महापर्व के दौरान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन और आरती का पूरा शेड्यूल बदल जाएगा. 30 जुलाई से 7 सितंबर तक चलने वाले महापर्व में मंदिर के पट सामान्य दिनों की तुलना में एक से डेढ़ घंटे पहले खोले जाएंगे. इससे श्रद्धालुओं को प्रतिदिन करीब 19 घंटे तक दर्शन का लाभ मिलेगा.

रविवार रात 2:30 बजे और सोमवार से शनिवार रात 3 तक खोलें जाएंगे पट

महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, सामान्य दिनों में मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुलते हैं. लेकिन श्रावण-भाद्रपद महापर्व के दौरान हर रविवार को मंदिर के पट रात 2:30 बजे और सोमवार से शनिवार तक रात 3 बजे खोले जाएंगे. इसके बाद भगवान महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती संपन्न होगी. इससे श्रद्धालुओं हर दिन करीब 19 घंटे तक महाकाल के दर्शन कर सकेंगे.

मंदिर प्रशासन के मुताबिक, महाकाल मंदिर में प्रतिदिन पांच पहर की आरती होती है. अभी केवल भस्म आरती में चलायमान दर्शन की व्यवस्था रहती है, लेकिन श्रावण और भाद्रपद माह में पांचों पहर की आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं को चलायमान दर्शन की सुविधा मिलेगी.

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श्रद्धालुओं की संख्या के लिए कार्तिकेय मंडपम में एक साथ तीन कतारें संचालित

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कार्तिकेय मंडपम में एक साथ तीन कतारें संचालित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक भक्त आरती के दौरान भगवान महाकाल के दर्शन कर सकें. श्रावण-भाद्रपद महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए मंदिर समिति ने दर्शन, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पेयजल, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके. 

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
MP News MAHAKAL TEMPLE Ujjain News Shravan 2026
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