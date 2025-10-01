'सोशल मीडिया पर वायरल OBC आरक्षण की बातें भ्रामक', MP सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल OBC आरक्षण से जुड़े कंटेंट और टिप्पणियों को भ्रामक करार दिया है. सरकार ने साफ तौर से कहा है कि ये पूरी तरह से फर्जी और गलत हैं और इससे संबंधित आरक्षण के हलफनामे के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वायरल की जा रही सामग्री का मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे में जिक्र नहीं है और न ही राज्य की किसी घोषित नीति अथवा निर्णय का हिस्सा है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही थी कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ण व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है. कुछ टिप्पणियां इस तरह वायरल की जा रही थीं, जैसे वो मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे का हिस्सा हैं.

OBC आरक्षण को लेकर सरकार का स्पष्टीकरण