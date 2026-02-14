MP: 3 दिनों से लापता MBA छात्रा का शव नग्न अवस्था में मिला, पिता ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में इंदौर के अंकल गली इलाके में 25 साल की MBA स्टूडेंट का शव उसके सहपाठी पीयूष धामनोदिया के किराए के कमरे में नग्न अवस्था में पाया गया. स्टूडेंट तीन दिन से लापता थी. 10 फरवरी की रात उसके मोबाइल फोन से कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें युवक का चेहरा इमोजी से छिपा हुआ था, जबकि स्टूडेंट का चेहरा स्पष्ट था. परिवार का आरोप है कि आरोपी ने स्टूडेंट के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर वीडियो अपलोड किए और उसे उसके संपर्कों को भेजा. घटना के बाद से पीयूष लापता है.

पुलिस के मुताबिक, लड़की 10 फरवरी से लापता थी. उस दिन वह अपने पिता के साथ आधार कार्ड ठीक कराने का दावा करते हुए घर से निकली थी. उसके पिता ने उसे जिला कलेक्टर कार्यालय के पास छोड़ दिया. वहां से उसने अपनी छोटी बहन को फोन कर बताया कि वह अपने सहपाठी पीयूष के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक वापस आ जाएगी. बहन ने उसे खुद अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए कहा. इसके बाद, लड़की घर वापस नहीं आई और उसका मोबाइल फोन बंद था.

पहले किया रेप, फिर कर दी हत्या- पिता

लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्होंने तुरंत पीयूष के कमरे की ओर जाने का निर्देश दिया. पुलिस की टीम उनके साथ आई. पिता ने अपनी बेटी की पहचान उसके मोजों से की. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई. इसके अलावा, कई आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए गए और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर ब्लैकमेल किया गया.

बता दें कि उसी रात कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर लड़की का एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें युवक का चेहरा एक इमोजी से ढका हुआ था, जबकि लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था. कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो हटा दिया और अगले दिन 11 फरवरी को लड़की के पिता को फोन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके दोनों मोबाइल फोन बंद हैं. इसके बाद परिवार रावजी बाजार पुलिस स्टेशन गया, जहां से उन्हें पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया और देर रात लापता व्यक्ति का एफआईआर दर्ज किया गया.

पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई

12 फरवरी को लड़की की तलाश दिन भर जारी रही, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और टालमटोल करती रही. परिवार की चिंता के कारण एक पुलिसकर्मी लड़की के सहपाठी पीयूष के कमरे में गया, लेकिन वह कमरे को बाहर से बंद करके चला गया था. कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत मिलने के बाद यह रहस्य उजागर हुआ.

शुक्रवार को अंकल गली में उसी कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत मिलने के बाद द्वारकापुरी पुलिस पहुंची. उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया, जहां लड़की का शव मिला. परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक ने लड़की के आपत्तिजनक वीडियो उसके मोबाइल फोन पर पोस्ट किए थे, न केवल उसके स्टेटस के रूप में बल्कि फोन पर सेव किए गए नंबरों पर भी भेजे थे.