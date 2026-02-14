हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: 3 दिनों से लापता MBA छात्रा का शव नग्न अवस्था में मिला, पिता ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

MP: 3 दिनों से लापता MBA छात्रा का शव नग्न अवस्था में मिला, पिता ने लगाया रेप और हत्या का आरोप

MP News: इंदौर में 25 साल की MBA छात्रा का शव उसके सहपाठी के किराए के कमरे में नग्न अवस्था में मिला, आरोपी घटना के बाद से लापता है. परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ रेप किया गया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में इंदौर के अंकल गली इलाके में 25 साल की MBA स्टूडेंट का शव उसके सहपाठी पीयूष धामनोदिया के किराए के कमरे में नग्न अवस्था में पाया गया. स्टूडेंट तीन दिन से लापता थी. 10 फरवरी की रात उसके मोबाइल फोन से कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें युवक का चेहरा इमोजी से छिपा हुआ था, जबकि स्टूडेंट का चेहरा स्पष्ट था. परिवार का आरोप है कि आरोपी ने स्टूडेंट के मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर वीडियो अपलोड किए और उसे उसके संपर्कों को भेजा. घटना के बाद से पीयूष लापता है.

पुलिस के मुताबिक, लड़की 10 फरवरी से लापता थी. उस दिन वह अपने पिता के साथ आधार कार्ड ठीक कराने का दावा करते हुए घर से निकली थी. उसके पिता ने उसे जिला कलेक्टर कार्यालय के पास छोड़ दिया. वहां से उसने अपनी छोटी बहन को फोन कर बताया कि वह अपने सहपाठी पीयूष के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक वापस आ जाएगी. बहन ने उसे खुद अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए कहा. इसके बाद, लड़की घर वापस नहीं आई और उसका मोबाइल फोन बंद था.

पहले किया रेप, फिर कर दी हत्या- पिता

लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्होंने तुरंत पीयूष के कमरे की ओर जाने का निर्देश दिया. पुलिस की टीम उनके साथ आई. पिता ने अपनी बेटी की पहचान उसके मोजों से की. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई. इसके अलावा, कई आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए गए और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर ब्लैकमेल किया गया. 

बता दें कि उसी रात कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर लड़की का एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें युवक का चेहरा एक इमोजी से ढका हुआ था, जबकि लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था. कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो हटा दिया और अगले दिन 11 फरवरी को लड़की के पिता को फोन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके दोनों मोबाइल फोन बंद हैं. इसके बाद परिवार रावजी बाजार पुलिस स्टेशन गया, जहां से उन्हें पंढरीनाथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया और देर रात लापता व्यक्ति का एफआईआर दर्ज किया गया.

पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई

12 फरवरी को लड़की की तलाश दिन भर जारी रही, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और टालमटोल करती रही. परिवार की चिंता के कारण एक पुलिसकर्मी लड़की के सहपाठी पीयूष के कमरे में गया, लेकिन वह कमरे को बाहर से बंद करके चला गया था. कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत मिलने के बाद यह रहस्य उजागर हुआ.

शुक्रवार को अंकल गली में उसी कमरे से दुर्गंध आने की शिकायत मिलने के बाद द्वारकापुरी पुलिस पहुंची. उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया, जहां लड़की का शव मिला. परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक ने लड़की के आपत्तिजनक वीडियो उसके मोबाइल फोन पर पोस्ट किए थे, न केवल उसके स्टेटस के रूप में बल्कि फोन पर सेव किए गए नंबरों पर भी भेजे थे.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Indore News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget