भोपाल: IPS की बेटी ने की आत्महत्या, सुसाइट नोट में लिखा, 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं'

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: IPS की बेटी ने की आत्महत्या, सुसाइट नोट में लिखा, 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं'

Bhopal News: IPS की बेटी ने की आत्महत्या, सुसाइट नोट में लिखा, 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं'

Bhopal News In Hindi: भोपाल के चार इमली इलाके में IPS अधिकारी संजीव कंचन की 16 साल की बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। कमरे से मिले भावुक सुसाइड नोट में लिखा है- 'मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 27 May 2026 09:24 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाके चार इमली (Char Imli) से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां रहने वाले आईपीएस (IPS) अधिकारी संजीव कंचन की 16 वर्षीय बेटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस को मौके से एक बेहद भावुक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसने सबको रुला दिया है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (26 मई) सुबह पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया था और उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था. दोपहर के वक्त जब आईपीएस अधिकारी संजीव कंचन लंच करने के लिए वापस घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बेटी के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है. काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उनकी 16 साल की बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी.

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हबीबगंज पुलिस कर रही मामले की जांच

आईपीएस अधिकारी ने खुद को संभालते हुए तुरंत ही इस घटना की सूचना हबीबगंज थाने (Habibganj Police Station) को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

सुसाइड नोट: 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं...'

पुलिस को बच्ची के कमरे से एक पेज का सुसाइड नोट (Suicide Note) भी बरामद हुआ है, जिसे उसने अंग्रेजी में लिखा है. एसीपी (ACP) उमेश तिवारी ने बताया कि इस भावुक सुसाइड नोट में बच्ची ने लिखा है: "पापा-मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. मैं खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूं. मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं. मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं. मैं खुद से ज्यादा आप दोनों से प्यार करती हूं."

फिलहाल इतनी कम उम्र में ऐसा खौफनाक कदम उठाने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की हर एंगल से गहन जांच कर रही है और आत्महत्या की असल वजह जानने के लिए मृतका के मोबाइल फोन (Mobile Phone) को भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

भोपाल: IPS अधिकारी की 16 वर्षीय बेटी ने किया सुसाइड! पुलिस मोबाइल से खंगाल रही मौत की वजह

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 27 May 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News
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