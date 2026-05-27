भोपाल: IPS की बेटी ने की आत्महत्या, सुसाइट नोट में लिखा, 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं'

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाके चार इमली (Char Imli) से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां रहने वाले आईपीएस (IPS) अधिकारी संजीव कंचन की 16 वर्षीय बेटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस को मौके से एक बेहद भावुक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसने सबको रुला दिया है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (26 मई) सुबह पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया था और उस वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था. दोपहर के वक्त जब आईपीएस अधिकारी संजीव कंचन लंच करने के लिए वापस घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बेटी के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है. काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उनकी 16 साल की बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी.

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हबीबगंज पुलिस कर रही मामले की जांच

आईपीएस अधिकारी ने खुद को संभालते हुए तुरंत ही इस घटना की सूचना हबीबगंज थाने (Habibganj Police Station) को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

सुसाइड नोट: 'मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं...'

पुलिस को बच्ची के कमरे से एक पेज का सुसाइड नोट (Suicide Note) भी बरामद हुआ है, जिसे उसने अंग्रेजी में लिखा है. एसीपी (ACP) उमेश तिवारी ने बताया कि इस भावुक सुसाइड नोट में बच्ची ने लिखा है: "पापा-मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. मैं खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूं. मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं. मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रही हूं. मैं खुद से ज्यादा आप दोनों से प्यार करती हूं."

फिलहाल इतनी कम उम्र में ऐसा खौफनाक कदम उठाने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की हर एंगल से गहन जांच कर रही है और आत्महत्या की असल वजह जानने के लिए मृतका के मोबाइल फोन (Mobile Phone) को भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.