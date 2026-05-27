मध्य प्रदेश के देवास जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सामूहिक विवाह के नाम पर 42 से ज्यादा परिवारों से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शमशाबाद के एक दंपती पर आरोप है कि उन्होंने अविवाहित लड़कों के परिवारों से 25-25 हजार रुपये जमा कराए और 25 मई को विवाह कराने का वादा करके सभी को देवास बुला लिया.

जब दूल्हे और उनके परिवार वाले सारी तैयारी कर, तय तारीख और समय पर देवास पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला. यह देख सभी सन्न रह गए.

यह भी पढ़ें: Ratlam News: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

कैसे दिया झांसा?

आरोपियों ने एक परिचित के माध्यम से अलग-अलग जिलों के उन परिवारों से संपर्क किया, जहां युवकों की शादी नहीं हो पा रही थी. परिवारों को भरोसा दिलाया गया कि 25 मई को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए पहले 24 मई को माता टेकरी दर्शन कराने और फिर राधागंज स्थित क्लब मैदान में ठहरने की व्यवस्था की बात कही गई. प्रति परिवार 25 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई.

देवास पहुंचे, लेकिन न दुल्हन मिली न आयोजक

विभिन्न जिलों से युवक और उनके परिजन राधागंज क्लब मैदान पहुंचे लेकिन वहां न कोई विवाह आयोजन था, न कोई आयोजक. घंटों इंतजार के बाद परिवारों को ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद वहां मौजूद दिनेशदास बैरागी के भाई से लोगों ने जवाब-तलब करना शुरू कर दिया.

आयोजकों की तलाश में जुटी पुलिस

अब बीएनपी थाना पुलिस ने जानकारी दी है कि जिन आरोपियों ने रुपये लिए हैं, वे फिलहाल मौके पर नहीं मिले. उनके एक परिचित से पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पीड़ितों के बयानों के आधार पर की जाएगी.

यह भी पढ़ें: भोपाल: IPS अधिकारी की 16 वर्षीय बेटी ने किया सुसाइड! पुलिस मोबाइल से खंगाल रही मौत की वजह