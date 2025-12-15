इंदौर से जुड़ी एक शादी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. वजह है बीजेपी विधायक राकेश उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे की शादी, जिसमें भव्यता और शानो-शौकत की ऐसी झलक देखने को मिली कि लोग देखते ही रह गए. शादी का आयोजन इतना खास था कि दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंचे और यह समारोह शहरभर में चर्चा का विषय बन गया.

इस शादी समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. उनके साथ बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. खास बात यह रही कि कांग्रेस के भी कई नेता इस आयोजन में पहुंचे और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस शादी को और ज्यादा खास बना दिया.

70 लाख की आतिशबाजी बनी चर्चा की वजह

सूत्रों के मुताबिक, इस शादी समारोह में सिर्फ आतिशबाजी पर ही करीब 70 लाख रुपये खर्च किए गए. शादी के दौरान हुई भव्य आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशनी से भर दिया. रंग-बिरंगी लाइटों और तेज आवाज के साथ हुई आतिशबाजी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई मिनट तक चलने वाली इस आतिशबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया.

सजावट और इंतजाम रहे खास

शादी की सजावट, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाएं बेहद शानदार थीं. पूरा आयोजन किसी बड़े फिल्मी सेट जैसा नजर आ रहा था. शादी स्थल को खास तरह से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. कई लोग सिर्फ सजावट और आतिशबाजी देखने के लिए ही वहां जमा हो गए.

शादी की आतिशबाजी और भव्य आयोजन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग वीडियो शेयर कर इस शादी की तुलना बड़े-बड़े सेलिब्रिटी वेडिंग से कर रहे हैं. कोई इसे शानदार बता रहा है तो कोई खर्च को लेकर चर्चा कर रहा है. सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.