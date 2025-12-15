एमपी के मंत्री विजय शाह के लाडली बहनों को दी धमकी? भड़के जीतू पटवारी, बोले- 'माता बहनों को...'

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का एक बयान और कलेक्टर कार्यालय की बैठक में हुआ हंगामा अब सियासी तूफान बन गया है. लाडली बहना योजना को लेकर दिए गए बयान पर जहां प्रशासनिक हलकों में खलबली मची है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया है.

जीतू पटवारी ने मंत्री विजय शाह के साथ-साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है. दरअसल, रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लाडली बहना योजना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान कार्यक्रम के लिए जिले की ढाई लाख लाडली बहनों में से कम से कम 50 हजार को आना चाहिए. मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर बहन को 1500 रुपये दे रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री के दो साल पूरे होने पर बहनों को अपने भाई का सम्मान करना चाहिए.

मंत्री ने यहां तक कहा कि जो बहनें कार्यक्रम में नहीं आएंगी, उनकी जांच कराई जाए और आधार लिंक नहीं होने जैसे उदाहरण भी दिए. इस बयान को कई लोगों ने धमकी भरे लहजे वाला बताया, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

इसी बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन देने के लिए विभाग प्रमुख की जगह एक मैकेनिक को भेज दिया गया. जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने जब जानकारी मांगी और सामने आए व्यक्ति से उसका पद पूछा गया, तो उसने खुद को मैकेनिक बताया. यह सुनते ही विधायक नाराज हो गए और इसे बैठक का अपमान बताया.

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का पलटवार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स लिखा, "पहले देश की गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी और अब प्रदेश की माता बहनों को धमकी, यह भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है."

उन्होंने आगे लिखा, "मुख्यमंत्री की चुप्पी इस पूरे अपमान पर मुहर लगाने जैसा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपकी पार्टी में महिला अपमान ही आगे बढ़ने का रास्ता बन चुका है. जो मंत्री पहले देश की सेना और अब प्रदेश की करोड़ों बहनों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं." उन्होंने कहा, "भाजपा में अगर थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता बची है तो तुरंत इनका इस्तीफा लिया जाए."