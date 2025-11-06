MP के धार में ऑयल फैक्ट्री में आग लगने के दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की जलकर मौत

मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार (5 नवंबर) को हादसा हो गया है. यहां पीथमपुर में लुब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री के परिसर में एक टैंकर में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बुधवार रात को पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर तीन में स्थित शिवम इंडस्ट्रीज में हुई. यह जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर है.

2 लोगों की जलकर मौत

पीथमपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राहुल गुप्ता ने कहा, 'फैक्ट्री के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल से भरे एक टैंकर में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि नीरज (23) और कल्पेश (35) नाम के दो लोग जलकर मर गए.

घायलों को इंदौर किया रैफर

इस घटना में दो अन्य लोग, टैंकर चालक मनोज झा और फायर फाइटर दिलीप सिंह यादव घायल हो गए. उनका इंदौर में इलाज चल रहा है.' वहीं सूचना मिलने के बाद, इंदौर और पीथमपुर से चार फायर ब्रिगेड की कम से कम गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

आग के कारणों का नहीं हुआ खुलास

अधिकारी ने बताया कि आग पर चार घंटे के अंदर काबू पा लिया गया. उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. जांच चल रही है.