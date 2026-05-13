MP News: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर मारी कुल्हाड़ी, केस दर्ज

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के रामनगर में एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने और विरोध करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा है. इस घटना में बीच-बचाव करने आई पीड़िता की मां भी घायल हो गई. मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

सुबह 4 बजे पीड़िता के पिता ने की छेड़छाड़ करने की कोशिश

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना 12 मई की बताई जा रही है. शिकायतकर्ता 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी है, जिसने अपने पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने बताया कि सुबह 4 बजे जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी पिता उसके कमरे में आया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में किशोरी घायल हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंची उसकी मां और बहन भी चोटिल हो गई.

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मां-बहन ने किसी तरह बीच-बचाव में बचाई पीड़िता की जान

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी अपनी मंशा में नाकाम होने के बाद उसे जान से मारने पर उतारू हो गया. इस दौरान मां और बहन ने किसी तरह बीच-बचाव किया, जिससे उसकी जान बच सकी. आरोपी ने तीनों का पीछा भी किया, लेकिन वे जान बचाकर घर से भागीं और सीधे रामनगर अस्पताल पहुंचीं. प्राथमिक उपचार के बाद तीनों थाने पहुंचीं और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(1), 115(2), 118(1), 351(3) तथा POCSO Act की धारा 7, 8, 9 और 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. मैहर जिले से सामने आई इस घटना ने रिश्तों को कलंकित कर दिया है.

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