हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर मारी कुल्हाड़ी, केस दर्ज

MP News: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर मारी कुल्हाड़ी, केस दर्ज

MP News In Hindi: मैहर जिले के रामनगर में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की और माना करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस दौरान मां और बहन ने बचाई पीड़िता की जान.

By : नजीम सौदागर, मैहर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के रामनगर में एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने और विरोध करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा है. इस घटना में बीच-बचाव करने आई पीड़िता की मां भी घायल हो गई. मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

सुबह 4 बजे पीड़िता के पिता ने की छेड़छाड़ करने की कोशिश

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना 12 मई की बताई जा रही है. शिकायतकर्ता 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी है, जिसने अपने पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने बताया कि सुबह 4 बजे जब वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी पिता उसके कमरे में आया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में किशोरी घायल हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंची उसकी मां और बहन भी चोटिल हो गई.

दतिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच विवाद, कमरे में बनाया बंधक तो युवक ने की आत्महत्या की कोशिश

मां-बहन ने किसी तरह बीच-बचाव में बचाई पीड़िता की जान

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी अपनी मंशा में नाकाम होने के बाद उसे जान से मारने पर उतारू हो गया. इस दौरान मां और बहन ने किसी तरह बीच-बचाव किया, जिससे उसकी जान बच सकी. आरोपी ने तीनों का पीछा भी किया, लेकिन वे जान बचाकर घर से भागीं और सीधे रामनगर अस्पताल पहुंचीं. प्राथमिक उपचार के बाद तीनों थाने पहुंचीं और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(1), 115(2), 118(1), 351(3) तथा POCSO Act की धारा 7, 8, 9 और 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. मैहर जिले से सामने आई इस घटना ने रिश्तों को कलंकित कर दिया है.

Indore News: PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील पर भड़के सर्राफा कारोबारी, कांग्रेस ने बांटे 'मोदी छाप ताले'

About the author नजीम सौदागर, मैहर

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
Read More
Published at : 13 May 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
MP News MP POlice CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP News: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर मारी कुल्हाड़ी, केस दर्ज
मध्य प्रदेश: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर मारी कुल्हाड़ी, केस दर्ज
मध्य प्रदेश
Indore News: नासिक हत्याकांड का फरार आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, बचने के लिए बदल लिया था हुलिया
नासिक हत्याकांड का फरार आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, बचने के लिए बदल लिया था हुलिया
मध्य प्रदेश
दतिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच विवाद, कमरे में बनाया बंधक तो युवक ने की आत्महत्या की कोशिश
दतिया में डॉक्टरों ने अटेंडर को पीटा, कमरे में बनाया बंधक तो युवक ने की आत्महत्या की कोशिश
मध्य प्रदेश
Indore News: PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील पर भड़के सर्राफा कारोबारी, कांग्रेस ने बांटे 'मोदी छाप ताले'
इंदौर: PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील पर भड़के सर्राफा कारोबारी, कांग्रेस ने बांटे 'मोदी छाप ताले'
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में कटौती, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
इंडिया
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
शिक्षा
CBSE Results 2026: बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का यह रिजल्ट सबसे अलग क्यों?
बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का रिजल्ट सबसे अलग क्यों
यूटिलिटी
Power-Saver Hacks: गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
एग्रीकल्चर
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget