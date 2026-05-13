Indore News: नासिक हत्याकांड का फरार आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, बचने के लिए बदल लिया था हुलिया

मध्य प्रदेश की इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिनदहाड़े हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार हुए एक कुख्यात बदमाश को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है. वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपना भेष बदलकर इंदौर में छिपा हुआ था.

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के अडगांव में एक युवक की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी राजेंद्र उर्फ राजा वहां से फरार हो गया था.

इसी बीच इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि हत्यारा इंदौर में छिपा हुआ है और अपना हुलिया बदलकर रह रहा है. सूचना मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच ने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया और एक संयुक्त टीम का गठन किया गया.

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छोटी ग्वालटोली इलाके से दबोचा गया

संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर इंदौर के छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में दबिश दी और आरोपी राजेंद्र उर्फ राजा को धर दबोचा. डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी काफी समय से फरारी काट रहा था और अपनी पहचान छिपाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था.

महाराष्ट्र पुलिस को सौंपा गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया. नासिक पुलिस अब आरोपी को अपने साथ ले गई है और मामले में आगे की वैधानिक व कानूनी कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ही की जाएगी.

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