एमपी में औद्योगिक निवेश की बहार, निवेश से विन्ध्य एवं त्यौंथर को मिलेगी विकास की नई गति

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि औद्योगिक निवेश से विंध्य एवं त्योंथर को विकास की नई गति मिलेगी. उद्योगपति रोजगारपरक उद्योग लगायें सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बनारस से आए उद्यमियों के आग्रह पर घोषणा की कि नवंबर माह में काशी विश्वनाथ की नगरी में इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन होगा. बनारस के उद्यमियों ने भी विंध्य क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की.

स्वदेशी मूलमंत्र के साथ उद्योग स्थापना को बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा जिले के चाकघाट में उद्यमियों से वन-टू-वन चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप हम स्वदेशी के मूलमंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आप सभी उद्यमी अपने उद्योग स्थापित करने के लिये आगे आएं, राज्य शासन से आपको हर संभव मदद दी जायेगी.



उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में हम देश में उच्चतम स्तर पर होंगे. उन्होंने उद्यमियों को पराली से संबंधित व फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम के साथ अन्य क्षेत्र में भी उद्योग स्थापना के लिये आमंत्रित किया.

त्योंथर में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के भूमिपूजन की दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा जिले में मऊगंज व त्योंथर विधानसभा क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता है. औद्योगिक क्षेत्र विकास की योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि यदि उद्यमी स्वयं अपने पूंजी निवेश से परिसर बनाकर उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हें हम पूरी सुविधा व मदद देंगे.

उन्होंने त्योंथर में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के भूमिपूजन की बधाई दी और अपेक्षा की कि इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा. पराली की समस्या से निजात मिलेगी तथा जैविक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

रीवा जिले में एक हजार करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म-दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री अपने जन्म-दिवस पर मध्य प्रदेश में उपस्थित रहे और उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल क्षेत्र को सौगात दी, जो रोजगार उपलब्धता में मील का पत्थर साबित होगा.

उन्होंने उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिये आमंत्रित किया. बनारस रामनगर के 17 उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों ने कहा कि रीवा जिले में एक हजार करोड़ का निवेश करेंगे. उद्यमियों के वन-टू-वन चर्चा में रामनगर उद्योग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अंगवस्त्रम व काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की.

उद्यमियों ने उद्योग क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने का संकल्प

डी.एस. मिश्रा अध्यक्ष रामनगर उद्योग संघ वाराणसी, राकेश जायसवाल, दिलीप सिंह अध्यक्ष म.प्र. चावल संघ और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजनांतर्गत उद्यमी अमित गौतम ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से संवाद किया.

उद्यमियों ने कहा कि प्रदेश की आकर्षक उद्योग नीति से उत्साहित होकर हम प्रदेश में निवेश करेंगे और यह क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरेगा.