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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते, कितने वोटों से हारी BJP?

दतिया उपचुनाव: कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते, कितने वोटों से हारी BJP?

Datia Bypoll 2026: दतिया उपचुनाव को लेकर आए नतीजों में कांग्रेस के घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले. बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट हासिल हुए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 07:01 PM (IST)
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मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया दिया है. सोमवार (03 अगस्त) को आए चुनाव नतीजों में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से पटखनी दी. 15वें और आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद घनश्याम सिंह को कुल 66757 वोट मिले, जबकि तिवारी को 60741 वोट हासिल हुए. वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर यादव तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें कुल 22527 मत मिले हैं.

यह जीत कांग्रेस नेताओं के सामूहिक प्रयास का नतीजा- जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे दतिया की जनता की जीत करार दिया है. उन्होंने कहा, ''यह जीत कांग्रेस नेताओं के सामूहिक प्रयास का नतीजा है. दतिया की जनता ने मध्यप्रदेश की बीजेपी नीत सरकार के भ्रष्टाचार, आतंक और अहंकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है.'' 

दतिया जीत गया, लोकतंत्र मुस्कुरा उठा- जीतू पटवारी

उन्होंने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''दतिया जीत गया. लोकतंत्र मुस्कुरा उठा. यह विजय जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं के समर्पण और संविधान के मूल्यों को समर्पित है.'' उन्होंने ये भी कहा कि दतिया की जनता ने प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए रास्ता दिया है. साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है.

दतिया उपचुनाव में किस पार्टी को कितना वोट शेयर?

कांग्रेस के घनश्याम सिंह को कुल 66757 वोट मिले, जिसमें ईवीएम से 66,726 और पोस्टल वोट 31 मिले. कांग्रेस प्रत्याशी का वोट शेयर 42.39 फीसदी रहा. वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी को मिले कुल 60,741 वोटों में ईवीएम से 60,701 और पोस्टल से 40 वोट मिले. बीजेपी उम्मीदवार का वोट शेयर 38.57 फीसदी रहा. वहीं तीसरे नंबर पर रहे आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव को ईवीएम से 22,515 और पोस्टल से 12 वोट प्राप्त हुए. दामोदर यादव का वोट शेयर 14.3 फीसदी रहा. 

राजेंद्र भारती की सदस्यता जाने के बाद हुआ उपचुनाव

दतिया में उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा इस साल अप्रैल में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई जाने और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया गया. दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी समेत कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे. इस उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिसमें 71.44 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 03 Aug 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
MP News CONGRESS Ashutosh Tiwari Datia By-Election Result 2026 Ghanshyam Singh
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