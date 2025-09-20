मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार शाम (19 सितंबर) एक भीषण हादसा हो गया. 7 साधुओं को लेकर जा रही कार टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और फिर कुएं में गिर गई. हादसे में 3 साधुओं की मौत हो गई, जबकि 3 को बचा लिया गया और एक अभी लापता है.

स्थानीय ग्रामीण और राहगीर भी मौके पर पहुंचे और बचाव में मदद की. हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया गया.

सांवरी पुलिस चौकी के प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बैतूल रोड पर तेंदनी खुर्द के पास हुआ. उन्होंने कहा, “टायर फटने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और एक पेड़ से टकराकर कुएं में गिर गया. वाहन में कुल सात साधु सवार थे.”

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में तीन साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, तीन अन्य को बचा लिया गया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है.

सांवरी पुलिस चौकी के प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने कहा कि हादसे में एक साधु अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है. आसपास के इलाके में पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

चित्रकूट से मुलतई जा रहे थे सभी साधु

चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि कार में सवार सभी साधु चित्रकूट से बैतूल के मुलतई जा रहे थे. यात्रा के दौरान अचानक टायर फटने से यह हादसा हुआ.

पुलिस ने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जा रही है. वाहन की स्थिति और ड्राइवर की सूचना जुटाकर यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किस तरह हुआ और किन कारणों से वाहन नियंत्रण खो बैठा.