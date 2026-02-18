MP Budget 2026: लाडली बहना योजना के लिए खोला खजाना, मोहन यादव सरकार के बजट की बड़ी बातें

मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने आज (18 फरवरी) विधानसभा में 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इसमें किसानों, महिलाओं को खास सौगात देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए बजट में लगभग 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए राज्य के विकास का संकल्प दोहराया.

एमपी बजट 2026 की बड़ी बातें