CM मोहन यादव ने पत्नी के साथ किए मां कामाख्या देवी के दर्शन, प्रदेश की उन्नति की कामना की

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार (04 अक्टूबर) को असम दौरे पर पहुंचे. सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुवाहाटी प्रवास के दौरान मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने राष्ट्रवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि, मध्य प्रदेश और असम की निरंतर उन्नति के लिए प्रार्थना की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव ने भी मां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए.

गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर परिसर में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत भी किया. कामाख्या देवी का मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पर स्थित है. इस मंदिर की देश दुनिया में बड़ी ख्याति है और इसे 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है.

गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों के साथ चर्चा

इसके साथ ही मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, रविवार (5 अक्टूबर) को असम के गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से वन टू वन चर्चा करेंगे.

श्रीराम पथ गमन कार्य योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (03 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में श्रीराम पथ गमन कार्य योजना की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था, ''अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं का सारा फोकस चित्रकूट पर है, इसलिए चित्रकूट में धार्मिक के साथ मेडिकल पर्यटन की भी सभी संभावनाएं विकसित करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए.

चित्रकूट में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाने का जिक्र

CM मोहन यादव ने चित्रकूट में उच्च कोटि का हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाने की बात कही थी. इससे चित्रकूट आने वाले पर्यटकों को सामान्य सहित आधुनिक मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी. श्रीराम पथ गमन निर्माण से पहले परिक्रमा पथ तैयार किया जाए, इससे देश-विदेश के पर्यटकों के बीच चित्रकूट का व्यापक प्रचार होगा.'' सीएम ने ये भी कहा कि चित्रकूट के घाटों पर पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए और हमारे सभी प्रयास इसी दिशा में आगे बढ़ने चाहिए.