छिंदवाड़ा: एक और मासूम की गई जान, अब तक 10 की मौत, कांग्रेस ने 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम की मौत हो गई है. जिसके बाद बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंचा गया है. किडनी फेल होने से मासूम योगिता की जान चली गई. एक हफ्ते से नागपुर में उस बच्ची का चल रहा था. उधर, पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इसे मानव निर्मित त्रासदी बताते हुए बच्चों के परिजनों के लिए 50-50 रुपये के मुआवजे की मांग की है.

पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, ''ज़हरीला कफ सिरप पीने से अब तक छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है. दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. लेकिन यह याद रखना होगा कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है. मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि एक-एक मृत बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.''

लेकिन यह याद रखना होगा कि यह महज़ दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ कि एक-एक मृत बच्चे के…

बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए-कमलनाथ

उन्होंने आगे लिखा, ''जो बच्चे अभी भी अस्वस्थ हैं, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उपचार का खर्च वे अपने पास से उठा रहे हैं और सरकार की ओर से कोई उचित सहायता नहीं मिली है. मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि सभी बीमार बच्चों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाए. सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश में किस तरह की दवाओं की बिक्री हो रही है. नकली और जहरीली दवाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में इस तरह की त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले.''

कोल्ड्रिफ कफ सिरप एमपी में बैन

तमिलनाडु सरकार की जांच में पता चला है कि इस कोल्ड्रिफ कप सिरप में जहरीले पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा थी. वो बच्चों के लिए किसी जहर से कम नहीं था. इस रिपोर्ट के बाद मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश में सिरप बैन कर दिया है. साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.

कफ सिरप में लिमिट से ज्यादा DEG की मात्रा

स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोलर एमपी दिनेश कुमार मौर्य ने कहा, ''मध्य प्रदेश में फिलहाल कोल्डड्रिफ़ सिरप को प्रतिबंधित किया गया है. कफ सिरप में लिमिट से ज्यादा DEG की मात्रा पाई गई है. सिरप में 0.1 % DEG मिलाया जा सकता है जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि 48.6 % DEG कोल्ड्रिफ सिरप में था. डॉक्टर कोल्डड्रिफ़ सिरप ना दें और ना ही लोग इस कंपनी का सिरप ख़रीदें.

छिंदवाड़ा में कफ सिरप की लोकल सप्लाई की जांच

जानकारी के मुताबिक सिरप का सैंपल तमिलनाडु की लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था, वहीं से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कोल्डड्रिफ़ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है. जबलपुर के रिटेलर और छिंदवाड़ा में हुई लोकल सप्लाई की जांच की जा रही है. पूरा मामला गंभीरता से लिया गया है और प्रदेशभर में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जांच-पड़ताल फिलहाल जारी है.