CM पद पर मोहन यादव ने पूरा किया दो साल का कार्यकाल, सरकार ने लिए ये अहम फैसले
MP News: डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में दो वर्ष पूरे किए. इस दौरान मध्य प्रदेश ने विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति की है. किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. आज शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025 को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है. साथ ही उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकरात्मक सुधार हुआ है. ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारत@2047 में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है.
योजनाएं एवं महत्वपूर्ण निर्णय
- किसानों के लिए भावान्तर योजना.
- विश्व विद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का सम्मानजनक नामकरण.
- पुलिस बैंड को प्रोमोट.
- खुले में मॉस के वितरण पर रोक.
- धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग.
- परिवहन चेक पोस्ट बंद.
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि.
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उचित उपचार दिलाने राहगीर योजना. सहायता करने वाले को 25 हजार रुपये एवं सर्टिफिकेट.
- परिवहन विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन करने सारथी पोर्टल.
- हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसानों को ऊर्जादाता बनाना.
- शौर्य संकल्प योजना में प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के लिए अलग से बटालियन का गठन.
- मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग का गठन.
- सभी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि.
- कोदो, कूटकी खरीदी के लिए मूल्य निर्धारित.
- लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि में वृद्धि. अब 1250 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपये लाड़ली बहनों को.
- मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 जारी.
- सीएम राइज स्कूल को सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया.
- देहदान करने वालों को राजकीय सम्मान.
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना.
- भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण.
- 22 हजार पुलिस कर्मियों की नवीन नियुक्तियां.
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना, दुधारू पशुओं और डेयरी इकाई के लिए ऋण सहायता.
- सिंहस्थ 2028 के लिए 5 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती.
- मुख्यमंत्री अदम साहसिक कार्य पुरस्कार, रेस्क्यू टीम को 51 हजार रुपये का पुरस्कार.
- गोकुल ग्राम और वृंदावन ग्राम योजना.
- जनवरी 2026 तक मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त बनाना.
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों का श्रृजन.
- वीर शहीदों के परिजन की आर्थिक सहायता 50-50 प्रतिशत राशि पत्नी और माता-पिता को देना.
- प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने गरीब कल्याण मिशन.
- युवाओं की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन.
- किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन.
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन.
- 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्र और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ.
प्रोजेक्ट
- पीएम मित्र पार्क
- मुरैना में सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना-ग्रीन ऊर्जा उत्पादन एवं स्टोरेज की नई राह
- मुहासा-बाबई प्रोजेक्ट
- केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी
- पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को मंजूरी
- ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के लिए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच एमओयू
- रायसेन जिले में रेल कोच निर्माण
- उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
- रातापानी सैंचुरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित.
- पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत
- भोपाल-इंदौर को मेट्रोपालिटियन सिटी बनाना
- 5 नवीन एयरपोर्ट का संचालन शुरू
- पीएम पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ
- ओरछा में भव्य राम राजा लोक के निर्माण के साथ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर लोक निर्माण.
- इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ.
- राज्य परिवहन निगम की पुनर्स्थापना और यात्री बसों का संचालन
- नवाचार एवं अभिनव पहल
- निवेश के लिए संभागीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
- सेक्टरवार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
- दस्तावेजों के पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग के लिए संपदा-2.0 का शुभारंभ
- अवैध खनिज परिवहन नियंत्रण के लिए 41 ई चेकगेट की स्थापना. प्रदेश की सभी खादानों को किया जियो टैग.
- राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए साइबर तहसील व्यवस्था शुरू.
- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को उज्जैन स्थानान्तरित कर, सिंहस्थ मेला कार्यक्रम उज्जैन में संचालित करना.
- कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को जोड़कर कृष्ण पाथेय निर्माण की कार्यवाही शुरू.कृष्ण पाथेय न्यास का गठन.
- विक्रमोत्सव-2025 के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों व दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाटय की प्रस्तुति
- उज्जैन के डोंगला में वैद्यशाला और आधुनिक तारामंडल का उद्धाटन.
- महापुरूषों के नाम पर राजधानी भोपाल के मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की पहल शुरू.
- विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर स्थापना.
- कूनो के बाद मंदसौर के गाँधी सागर में बनाया चीतों का नया घर.
- इंदौर की हुकुमचंद मिल के 20 वर्षों से लंबित देनदारियों का संबंधितों को राज्य शासन की ओर से भुगतान किया गया, इसी क्रम में ग्वालियर की जे.सी. मिल सहित प्रदेश की अन्य बंद पड़ी मिल्स के मजदूरों के हित में निर्णय.
- प्रदेश के 19 धार्मिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब विक्रय प्रतिबंध.
