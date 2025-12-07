मध्य प्रदेश: शादी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कपल, अब मजाक उड़ाने वालों को दिया ये जवाब

मध्य प्रदेश में अपनी शादी के सोशल मीडिया पर एक कपल रातोंरात जमकर वायरल हुआ. लोगों ने दूल्हा के रंग को लेकर जमकर मजाक उड़ाया. अब कपल ने सामने आकर मजाक उड़ाने वालों का जवाब दिया है.

वायरल कपल ऋषभ और सोनाली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. दोनों ने ही धूमधाम से (23 नवंबर 2025) को शादी की. कपल ने बताया था कि वह लगभग 11 साल से वे एक दूसरे से प्यार करते हैं. दूल्हे ऋषभ ने बताया कि उन्हें हमेशा से ही रंगभेद का सामना करना पड़ा. खूब वायरल होने के बाद दोनों ने ही अब खुलकर बातचीत की है.

वायरल वीडियो पर ऋषभ ने क्या कहा?

ऋषभ राजपूत ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि सोनाली की इच्छा थी कि जब मेरी शादी होगी तो पूरा गांव देखे. उन्होंने आगे कहा कि आज ऐसा हो रहा है कि पूरा शहर-पूरी दुनिया देख रही है.

ऋषभ बताते हैं कि वह वीडियो उनकी बहन ने शूट किया था. इसके बाद 25 नवंबर को अपलोड किया. सिर्फ दो दिन के अंदर वह जमकर वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि सोसाइटी की आंटियों का एक व्हाट्सप्प ग्रुप है उसमें वीडियो आया. इसके बाद उन आंटियों ने वीडियो दिखाकर मेरी मां को बताया कि यह वायरल हो रहा है.

लोग मीम बनाकर ट्रीट कर रहे हैं- ऋषभ राजपूत

ऋषभ राजपूत ने बताया कि जब वीडियो वायरल हुआ तो मैंने देखा कि लोग मीम और जोक की तरह ट्रीट कर रहे हैं. जो कहीं न कहीं बहुत गलत है. उन्होंने कहा कि वह मेरा मुमेंट है, सोनाली का मुमेंट है. हमने इतने साल इसके लिए इंतजार किया और यह एक बहुत खूबसूरत और खुशी का लम्हा है.

ऋषभ ने आगे कहा कि जब मैंने लोगों के रिएक्शन को देखा तो मैं अचानक मुझे झटका लगा. क्योंकि इतने सालों में हमारे आसपास के लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इनका रंग डार्क है और इनका रंग गोरा है.