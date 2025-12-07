NCERT की पुस्तकों में मराठा साम्राज्य से जुड़ी गलत जानकारी सामने आने के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है. दरअसल कक्षा 8वीं की इतिहास पुस्तक में छपा 1759 का मराठा साम्राज्य मानचित्र तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया, जिस वजह से इसे तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया गया है. यहां पर बताना उचित होगा कि यह बदलाव किसी बड़े इतिहासकार की पहल पर नहीं, बल्कि एक RTI के जरिए उठाई खुलासा होने के बाद हुआ है.

आपको बता दें कि, यह बदलाव किसी संस्था या वरिष्ठ इतिहासकार की ओर से नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार की RTI के संभव हुआ है. विक्रांत सिंह परिहार ने ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता को लेकर सवाल उठाए थे और RTI के जरिए साफ किया कि पाठ्यपुस्तक में छपी सामग्री गलत है.

वर्षों तक छात्रों के बीच उपयोग हो रहा था गलत नक्शा

आरटीआई में सामने आई जानकारी के अनुसार, NCERT की बुक में दिखाए गए मैप में राजस्थान के कई ऐतिहासिक राजपूत राज्यों को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाया गया था. यह नक्शा वर्षों से छात्रों के बीच उपयोग हो रहा था, अब छात्रों को सही इतिहास सिखाने के लिए इस मानचित्र को तुरंत हटाने का निर्णय लिया गया है.

NSUI प्रदेश सचिव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

एनएसयूआई मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा कि एनसीईआरटी जैसी राष्ट्रीय संस्था द्वारा कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में बिना प्रमाणिक स्रोतों और विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन के ऐतिहासिक मानचित्र प्रकाशित किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है. यह केवल एक मानचित्र की त्रुटि नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों की ऐतिहासिक समझ के साथ किया गया खिलवाड़ है.

उन्होंने कहा कि इतिहास तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, न कि किसी सुविधा या विचारधारा पर. हम मांग करते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सभी ऐतिहासिक मानचित्रों की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए और त्रुटिपूर्ण सामग्री को तत्काल सुधारा जाए, ताकि छात्रों को सही और प्रमाणिक इतिहास पढ़ाया जा सके.

बदलाव को लेकर NCERT ने जारी किया आदेश

आपको बता दें कि इस संबंध में एनसीईआरटी की तरफ से 26 नवबंर 2025 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया था. हालांकि, विक्रांत सिंह परिहार को इसकी कॉपी 4 दिसंबर को मिली. उन्होंने इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि अब देशभर के स्कूलों में छात्र गलत मैप नहीं पढ़ेंगे.

ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में बुजुर्ग व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 21.5 लाख रुपये ठगे, पढ़ें पूरा मामला