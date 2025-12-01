MP के रायसेन में बड़ा हादसा, बरेली-पिपरिया मार्ग पर नयागांव पुल ढहा, 4 लोग घायल

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दिसंबर महीने के पहले दिन बड़ा हादसा हुआ है, बरेली-पिपरिया मार्ग पर स्थित नयागांव पुल अचानक ढह गया है. पुल ढहने के दौरान उस पर से गुजर रहीं दो बाइक सीधे नीचे जा गिरीं. इस हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत बरेली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गनीमत रही कि यह हादसा और बड़ा रूप नहीं ले पाया.

जानकारी के मुताबिक पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था और हादसे के वक्त कई मजदूर वहां काम कर रहे थे. पुल को ढहते देख मजदूरों ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई. वरना यह दुर्घटना एक बड़ी जनहानि में बदल सकती थी. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, जिसमें थाना प्रभारी, एसडीओपी और तहसीलदार शामिल हैं, तुरंत मौके पर पहुँच गए. घायलों में सीहोर जिले के जैत और बरेली के धोखेड़ा निवासी लोग शामिल हैं.

बरेली-पिपरिया मार्ग पर रुकी आवाजाही

पुल टूटने के कारण बरेली-पिपरिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सबसे बड़ा सवाल एमपीआरडीसी यानी मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम की लापरवाही पर उठ रहा है. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष है.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया आखों देखा हाल

वहीं पास के खेत में काम कर रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि घटना के वक्त खेत में काम कर रहा था. उसने बताया कि यह दुर्घटना उसके आंखों के सामने हुई है. प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी बताया कि इस हादसे में दो बाइक सवार पुल से नीचे गिरकर घायल हुए हैं. उसने आगे कहा कि, पुल जो है नीचे से खराब हो गया था कई बार इसकी शिकायत PWD से गई, जिसके बाद मरम्मत का कार्य चल रहा था.

ये भी पढ़ें: एमपी के किसानों का आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर खलघाट टोल प्लाजा पर जमा होंगे किसान