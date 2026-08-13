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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 13 Aug 2026 08:02 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल.

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026’ को मंजूरी दी.

व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब सातों दिन कारोबार कर सकेंगे.

कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में लगानी होगी.

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा.

ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति और भुगतान अनिवार्य होगा.

दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होगा.

सुरक्षा, साफ-सफाई, फायर सेफ्टी और आपात व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक पर रहेगी.

महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के विशेष प्रावधान किए गए हैं.

नियम तोड़ने पर श्रम विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकेगा.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 13 Aug 2026 08:02 PM (IST)
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